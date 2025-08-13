منابع ناشناس خبر داده‌اند که «سم آلتمن»(Sam Altman) مدیرعامل شرکت «اوپن‌ای‌آی»(OpenAI) در حال تأسیس یک استارت‌آپ جدید در زمینه رابط مغز-رایانه به نام «مرج لبز»(Merge Labs) و جمع‌آوری سرمایه برای آن است و احتمالاً بخش عمده‌ای از این سرمایه از گروه سرمایه‌گذاری اوپن‌ای‌آی تأمین خواهد شد.

انتظار می‌رود که ارزش استارت‌آپ جدید ۸۵۰ میلیون دلار باشد. یک منبع آگاه از این قرارداد در گفت‌وگو با تک کرانچ گفت که مذاکرات هنوز در مراحل اولیه هستند و اوپن‌ای‌آی هنوز برای مشارکت متعهد نشده است. بنابراین، امکان دارد شرایط تغییر کند.

براساس گزارش‌ها، مرج لبز با «الکس بلانیا»(Alex Blania) مدیر شرکت فناوری «Tools for Humanity» نیز همکاری خواهد داشت. این استارت‌آپ، طرح آلتمن برای پروژه‌ شناسایی دیجیتال با اسکن چشم را دنبال خواهد کرد که به هر کسی اجازه می‌دهد تا انسان بودن خود را تأیید کند.

استارت‌آپ مرج لبز با با شرکت «نورالینک»(Neuralink) متعلق به «ایلان ماسک»(Elon Musk) رقابت خواهد کرد که در حال توسعه تراشه‌های رابط رایانه‌ برای کاشت در مغز است. ماسک شرکت نورالینک را در سال ۲۰۱۶ تأسیس کرد و این شرکت از آن زمان تاکنون پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. نورالینک در حال حاضر در حال آزمایش روی افرادی است که از فلج شدید رنج می‌برند. هدف این است که به آنها امکان دهد تا دستگاه‌ها را با افکار خود کنترل کنند. ارزش این شرکت در ماه ژوئن ۹ میلیارد دلار تخمین زده شد.

نورالینک - و شاید مرج لبز - می‌تواند نحوه تعامل انسان‌ها با فناوری را متحول کند. برخی حتی ممکن است بگویند فناوری آنها می‌تواند بشریت را به سمت «تکینگی» سوق دهد.

مدت‌ها پیش از آن که سیلیکون ولی شیفته‌ مفهوم «هوش مصنوعی جامع» شود، شیفته‌ تکینگی بود. ماسک از این اصطلاح برای توصیف زمانی استفاده کرده است که هوش مصنوعی از هوش انسانی پیشی می‌گیرد. تعریف کلاسیک‌تر تکینگی به معنای ادغام فناوری با انسان‌ها برگرفته از رمانی به همین نام در دهه‌ ۱۹۶۰ نوشته‌ «دینو بوتزاتی»(Dino Buzzati) نویسنده ایتالیایی است.

آلتمن در سال ۲۰۱۷ در وبلاگ خود درباره مفهوم ادغام نوشت. او در آن زمان با استناد به تحقیقات انجام‌شده در اوپن‌ای‌آی که ماسک در آن زمان هنوز یکی از بنیان‌گذاران آن بود، اظهار داشت: اگرچه ادغام در حال حاضر آغاز شده اما قرار است بسیار عجیب‌تر شود. ما اولین گونه‌ای خواهیم بود که فرزندان خود را طراحی می‌کنیم.

ماسک در سال ۲۰۱۸ شرکت اوپن‌ای‌آی را ترک کرد و از آن زمان، رابطه بین این دو رهبر فناوری به هم خورده است. آلتمن و ماسک اخیرا بر سر پلتفرم ایکس با هم مشاجره داشتند. آلتمن، ماسک را به دستکاری ایکس متهم کرد و ماسک، آلتمن را دروغگو خواند.

باید صبر کنیم و ببینیم که آیا تاسیس مرج لبز رسماً اعلام خواهد شد یا خیر اما کاملاً منطقی است که آلتمن نخواهد به ماسک اجازه دهد تا بدون رقیب روی مفهوم مهمی مانند تکینگی کار کند.

اوپن‌ای‌آی از اظهار نظر درباره این موضوع خودداری کرد.

