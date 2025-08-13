دکمه حذف شده از ماشین حساب آیفون، با iOS 26 برمیگردد
اپل در جدیدترین نسخهی iOS با بازگرداندن یک دکمهی مهم به ماشینحساب، پاسخی غیرمنتظره به اعتراضات کاربران داده است.
اپل در iOS 18 تغییرات بزرگی در اپلیکیشن ماشین حساب ایجاد کرد که از جمله میتوان به اضافهشدن قابلیت جذاب Math Notes و طراحی مجدد رابط کاربری اشاره کرد. این تغییرات شامل حذف دکمهی سنتی C/AC و جایگزینی آن با دکمهی بازگشت (Back) میشد. تصمیم اپل آنقدر برای برخی کاربران جدی ماشینحساب آزاردهنده بود که حتی نشریهی The Atlantic در زمان انتشار iOS 18 مقالهای مفصل در اعتراض به آن منتشر کرد.
اکنون بهنظر میرسد اپل انتقادات را شنیده است زیرا در iOS 26 دکمهی C/AC دوباره به ماشینحساب بازمیگردد. البته اپل اینبار سعی میکند راهحلی میانه ارائه دهد و در نسخهی جدید هر دو دکمهی Backspace و C/AC را کنار هم قرار داده است.
Backspace ماشینحساب iOS که در بالای سمت چپ صفحهکلید عددی قرار دارد، با هر فشار، یک رقم را حذف میکند.
C/AC جایگزین دکمهی قدیمی +/- شده است. در حالت واردکردن عدد، فشار دادن C کل عدد جاری را پاک میکند. بهعنوان مثال، اگر عبارت 32 + 45 + 270 را وارد کرده باشید، با فشردن C عدد آخر حذف و عبارت به 32 + 45 برمیگردد. این قابلیت برای اصلاح سریع اشتباهات در محاسبات طولانی بسیار کاربردی است.
بهنوشتهی 9to5Mac، وقتی هیچ عددی درحال واردشدن نباشد (مثلاً صفحه صفر نمایش دهد)، دکمه به حالت AC تغییر میکند که با فشردن آن، کل محاسبهی جاری پاک میشود و به حالت اولیه بازمیگردید.
دکمهی +/- همچنان حذف نشده است و اکنون در پایین سمت چپ قرار دارد؛ جاییکه پیشتر دکمهی تغییر حالت بین ماشینحساب ساده، علمی و Math Notes بود. این دکمهی تغییر حالت اکنون به نوار ابزار بالای سمت راست منتقل شده است.
بتای iOS 26 درحال حاضر برای توسعهدهندگان و کاربران عمومی در دسترس است و نسخهی نهایی آن احتمالاً پاییز امسال و بهصورت رایگان منتشر خواهد شد.