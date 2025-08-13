کترینگ‌ها و رستوران‌های ویژه حیوانات خانگی با منوهایی از استیک و پاستا تا کیک‌های چندمیلیونی، موجی از بحث و واکنش را در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته‌اند که در این گزارش به آن پرداختیم.

«بالاخره اولین رستوران حیوانات در ایران افتتاح شد.» خبر اولین رستوران حیوانات حسابی سروصدا کرد طوریکه بعداز آن، برخی رسانه‌ها ادعا کردند این کترینگ پلمپ شده و تا گرفتن مجوز رسمی حق فعالیت در فضای مجازی و تبلیغات را ندارد! اما شگفتی ماجرا اینجاست که این رستوران بدون هیچ اشاره‌ای به جنجالها همان روز فعالیت می‌کرد و سفارش می‌گرفت!

انتشار این ویدئو کافی بود تا موجی از واکنش‌ها در فضای مجازی شکل بگیرد؛ از این پرسش که «چطور رسیدیم به روزی که حیوانات هم رستوران اختصاصی دارند؟» تا این گلایه که «این چیزها واقعاً جزو نیازهای امروزه؟» و «الان دغدغه‌مون اینه؟»

با سر زدن به صفحه‌های دیگری در اینستاگرام، با کترینگ‌های لاکچری ویژه حیوانات روبه‌رو شدیم. در برخی منوها، اگر از دیدن کلمه سگ و گربه چشم‌پوشی کنیم نام غذاها هیچ تفاوتی با منوی یک رستوران معمولی ندارد: صبحانه، پیش‌غذا، فست‌فود، دسر، خوراک کباب و… همه با بسته‌بندی‌های ویژه ارسال می‌شود؛ از پاستا و استیک گرفته تا پیتزاهای مخصوص و چلوکباب‌هایی که نام‌شان بیشتر شبیه یک شوخی تبلیغاتی است تا وعده‌ای برای حیوان؛ مثل «پاستای سگ فردو» یا «پیتزای هاپایی».

اما نقطه اوج ماجرا، «کیک تولد» است؛ با طراحی‌های ویژه، بسته‌بندی‌های عجیب و قیمت‌هایی که بعضاً تا یک‌میلیون و سیصد هزار تومان می‌رسد. از کیک مرغ و گوشت گرفته تا کیک سیرابی و استیک، برای جشن‌هایی که حیوان احتمالاً حتی دلیل برگزاری‌شان را نمی‌داند.

کیک‌های گوشت و سیرابی، پاستاهای «ویژه» و پیتزاهای اسم‌دار، شاید برای حیوان فرقی نکند؛ اما برای صاحبش، بخشی از همان نمایش تجملی است که این‌بار از پشت فرمان ماشین لوکس یا سفر خارجی، سر از بشقاب غذای یک سگ یا گربه درآورده است.

منبع تبیان

