آهو با گوزن چه فرقی دارد؟
در طبیعت، بسیاری از جانوران هستند که در نگاه نخست بسیار شبیه یکدیگر به نظر میرسند اما در واقع از نظر زیستشناسی تفاوتهای بنیادی دارند.
آهو یا غزال عضو خانواده «Bovidae» یا گاوان است که شامل گاو، بز و آهو میشود در حالی که گوزن عضوی از خانواده گوزنان «Cervidae» شامل مرال و گوزن شمالی است. به این ترتیب اگرچه هر دو گروه از زیررده جفتسمان هستند، اما در طول میلیونها سال تکاملی از یکدیگر جدا شدهاند.
شاخ گوزنها، انتلر یا خزانشاخ معمولا فقط روی سر جنس نر رشد میکند. این شاخها دائمی نیستند هر ساله ریخته و دوباره رشد میکند. شاخ گوزنها معمولاً منشعب (شاخهدار) است. در نقطه مقابل آهوان شاخ دائمی دارند که شاخهدار نیست و اغلب در هر دو جنس نر و ماده دیده میشود.
در نتیجه آهوان و گوزنها با وجود شباهت ظاهری در برخی ویژگیها، دو گروه کاملاً جدا با روند تکاملی متفاوت، سازگاریهای زیستی منحصربهفرد و چالشهای خاص در بقا هستند.