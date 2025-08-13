بر اساس یک پژوهش تازه، یک ضبط ساده از صدا ممکن است روزی به پزشکان کمک کند تا نشانه‌های اولیه سرطان گلو را شناسایی کنند.

دانشمندان دریافتند که هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل ضبط‌های کوتاه صدا، رشدهای غیرطبیعی روی تارهای صوتی از گره‌های خوش‌خیم تا سرطان حنجره در مراحل اولیه را شناسایی کند.

این یافته‌ها می‌تواند راه را برای یک روش سریع و ساده‌تر تشخیص ضایعات سرطانی روی تارهای صوتی، که به‌عنوان چین‌های صوتی نیز شناخته می‌شوند، هموار کند.

فیلیپ جنکینز، نویسنده اصلی این مطالعه و پژوهشگر دوره پسادکتری در رشته انفورماتیک بالینی در دانشگاه علوم و بهداشت اورِگن در ایالات متحده گفت که «با استفاده از این مجموعه داده، می‌توانیم از نشانگرهای زیستی صوتی برای تمایز بین صدای بیماران دارای ضایعات تار صوتی و افراد بدون چنین ضایعاتی استفاده کنیم.»

شایع‌ترین نشانه سرطان حنجره، گرفتگی یا تغییر صدا برای بیش از سه هفته است. علائم دیگر می‌تواند شامل گلودرد یا سرفه مداوم، بلع دردناک یا سخت، وجود غده در گردن یا گلو و حتی درد گوش باشد.

اگر ابزاری ساده ساخته شود که تنها با یک ضبط کوتاه صدا بتواند مشکلات تارهای صوتی را پیدا کند، تشخیص سرطان گلو سریع‌تر، ارزان‌تر و برای افراد بیشتری قابل دسترس خواهد شد.

