علت اصلی خمیر شدن باقلواهای خانگی چیست؟

باقلوا از محبوب‌ترین و خوشمزه ترین شیرینی هاست که در کشورهای مختلف از جمله ترکیه پخته و آماده می‌ شود. این شیرینی خوشمزه را می توانید در خانه تهیه و در کنار یک استکان چای داغ سرو نمایید. طرز تهیه باقلوای خانگی آسان است اما برای تهیه یک باقلوای ترد و خوشمزه باید نکاتی را رعایت نمود.

چرا باقلوا خمیر می شود؟

در پاسخ به این سوال میتوان ۲ دلیل را مطرح کرد که شامل:

۱. اضافه کردن شربت وقتی باقلواها داغ هستند

در تهیه باقلوا به این نکته توجه کنید که زمانی که باقلواها داغ هستند، شربت را اضافه نکنید زیرا باقلوای شما خمیر می شود.

۲. ریختن شربت داغ روی باقلوا

همچنین شربت داغ را روی باقلواها نریزید زیرا احتمال خمیر شدن باقلواها وجود دارد.

نکات مهم دیگر

برای تهیه باقلوا، خمیر مخصوص باقلوا را که خمیری نازک و به صورت لایه لایه است را روی هم قرار داده و با مواد میانی مانند پسته و گردو و گاها بادام و فندق پر می کنند و در فر قرار می دهند تا آماده شود. سپس شربتی شیرین و خوشمزه را روی آن می ریزند تا باقلوا طعم شیرین و بی نظیری پیدا کند.

برای تهیه باقلوا می توان از خمیرهای آماده استفاده نمود، درست کردن خمیر خانگی زمان بر بوده و با کمی غفلت کیفیت شیرینی را از بین می برد پس برای داشتن باقلوای خوشمزه و ترد بهتر است از خمیرهای آماده و مخصوص برای تهیه باقلوا استفاده نمایید.

