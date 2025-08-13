آسمان آبی سیاره سرخ
آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا میگوید تصویر جدید پرسویرنس یکی از واضحترین پانوراماهای ثبتشده درطول ماموریت این کاوشگر محسوب میشود.
آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا (JPL) یک عکس موزاییکی رنگی و تقویتشده متشکل از ۹۶ تصویر جداگانه را که در تاریخ ۲۶ می ۲۰۲۵ توسط پرسویرنس گرفته شده بود، منتشر کرد. این تصاویر در کنار هم پانورامایی ۳۶۰ درجه را از مکانی در مریخ به نام «فالبرین» تشکیل میدهند. این منطقه قدیمیترین زمینهایی را شامل میشود که پرسویرنس تاکنون روی مریخ کاوش کرده است.
طبق بیانیه JPL، تصویر جدید در روزی گرفته شد که آسمان بالای سر مریخنورد پرسویرنس صاف بود و به این ربات کاوشگر فرصت داد تا «یکی از واضحترین پانوراماهای ثبتشده درطول ماموریت خود» را ثبت کند،
عکس پانوراما با ابزار Mastcam-Z پرسویرنس گرفته شده و سطح موجدار نزدیک کاوشگر و تپههایی در فاصله حدود ۶۵ کیلومتر دورتر را نشان میدهد. یکی از چشمگیرترین عناصر این تصویر، آسمان آبی بالای سر است؛ اما فریب نخورید. آسمان مریخ هیچگاه مانند زمین آبی دیده نمیشود و آبیبودن آن در پانوراما فقط به دلیل پردازش تصویر است.
جیم بل، پژوهشگر اصلی ابزار Mastcam-Z در دانشگاه ایالتی آریزونا، در بیانیه JPL گفت: «آسمان نسبتاً عاری از گرد و غبار، دید روشنی از زمین اطراف فراهم میکند. و در این موزاییک خاص، با تقویت کنتراست رنگی، تفاوتهای زمین و آسمان را برجسته کردهایم.»
علاوه بر آسمان آبی، یک عنصر دیگر در این تصویر وجود دارد که تیم علمی پرسویرنس را هیجانزده کرده است. سنگ بزرگی که در سمت راست مرکز موزاییک دیده میشود نمونهای از چیزی است که زمینشناسان «سنگ شناور» مینامند؛ یعنی سنگی که توسط آب، باد یا حتی رانش زمین به محل فعلیاش منتقل شده است.