ایلان ماسک اپل را تهدید کرد

ایلان ماسک ثروتمندترین مرد جهان، کمپانی اپل را تهدید به شکایت کرد و مدعی شد و آن‌ها را به رفتار ضدرقابت و نقض قوانین ضدانحصار متهم کرد.

ایلان ماسک مالک شرکت‌های xAI، تسلا، اسپیس‌اکس و شبکه اجتماعی X همان توییتر سابق، اعلام کرد که قصد دارد علیه شرکت اپل شکایت کند. او مدعی است که اپل در بخش رتبه‌بندی اپ‌ها در اپ استور رفتار ضدرقابتی دارد و به‌طور غیرمنصفانه به رقیب او، یعنی OpenAI و اپلیکیشن ChatGPT اولویت می‌دهد. این اقدام را ماسک جریانی آشکار در نقض قوانین ضدانحصار خواند.

ماسک می‌گوید اپل به‌گونه‌ای عمل می‌کند که هیچ شرکت ارائه‌دهنده هوش مصنوعی به‌جز OpenAI نتواند به جایگاه اول در اپ استور برسد. او این رفتار را «نقض قطعی قوانین ضدانحصار» قلمداد کرده است. او در پستی در شبکه اجتماعی X پرسیده است که چرا اپلیکیشن‌های تحت مالکیت او یعنی X (شبکه اجتماعی) و Grok (چت‌بات هوش مصنوعی xAI) در بخش «باید داشته‌باشید» (Must Have) اپ استور معرفی نشده‌اند، در حالی‌که به باور او این دو از محبوب‌ترین‌ها هستند.

چت‌بات Grok در زمان اعلام این خبر در جایگاه پنجم در بخش «Top Free Apps» در بین اپ‌های iOS در آمریکا قرار داشت، در حالی که اپ ChatGPT در صدر لیست است.

ماسک یا Grok تا این لحظه سند یا شواهد دقیقی مبنی بر تبعیض سیستماتیک اپل ارائه نکرده‌اند. اپل هم واکنشی رسمی به این تهدید نشان نداده است.

منبع خبر آنلاین
انتهای پیام/
