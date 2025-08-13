تلگرام کانالهای اخاذی و افشای اطلاعات شخصی را مسدود کرد
«پاول دورف»، مدیرعامل تلگرام، گفته که این پلتفرم در طی چند هفته گذشته تعداد زیادی کانال را به دلیل افشای اطلاعات شخصی افراد و اخاذی از کاربران مسدود کرده است.
تلگرام میگوید شواهد انکارناپذیری در اختیار دارد که ادمینهای این کانالها، تهمتهایی به برخی اشخاص نسبت دادهاند و سپس در ازای دریافت پول از قربانیان این پستها را حذف کردهاند.
دورف حدود سه هفته پیش گفت که کاربران تلگرام میتوانند مواردی مانند اخاذی، کلاهبرداری و تهدید به افشای اطلاعات شخصی را به پشتیبانی این پلتفرم گزارش دهند.
ارسال پیام به پشتیبانی تلگرام هیچ هزینهای ندارد، اما ارسال پیام مستقیم به مدیرعامل تلگرام حدوداً ۹۹ دلار برایتان هزینه خواهد داشت.