مرحله چهارم کالابرگ چه زمانی واریز می‌شود؟

مرحله چهارم کالابرگ چه زمانی واریز می‌شود؟
کد خبر : 1673160
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، از تصویب اعتبار ۱۷۸ هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح کالابرگ در شورای سران قوا خبر داد.

طرح کالابرگ الکترونیکی که با هدف کمک به تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی دهک‌های اول تا هفتم جامعه در سه مرحله اجرایی شده است، اکنون در انتظار تخصیص اعتبار برای ادامه پرداخت‌هاست. با تصویب بودجه‌ای بالغ بر ۱۷۸ هزار میلیارد تومان برای کالابرگ و تصمیم اخیر دولت برای قطع یارانه دهک‌های پردرآمد، بار دیگر امید به استمرار و گسترش این طرح در بین یارانه‌بگیران افزایش یافته است.

زمان واریز مرحله چهارم کالابرگ الکترونیکی

اقتصادآنلاین نوشت: با تصویب بودجه ۱۷۸ همتی برای پرداخت کالابرگ و با توجه به اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر قطع یارانه دهک‌های پردرآمد (دهک‌های ۸ تا ۱۰) از شهریور ماه و تخصیص منابع حاصل از این اقدام به تأمین اعتبار کالابرگ؛ انتظار می‌رود مرحله چهارم کالابرگ، همزمان با قطع یارانه پردرامد‌ها و یا پس آن به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.

اعتبار کالابرگ مرحله سوم که به دهک‌های اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و به دهک‌های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزار تومان اختصاص یافته بود، تا پایان شهریور ۱۴۰۴ قابل استفاده است و پس از آن منقضی خواهد شد.

نحوه استعلام اعتبار کالابرگ باقی‌مانده

برای اطلاع از وضعیت اعتبار باقی مانده کالابرگ، پیامکی بدون لینک از سرشماره v.refah به سرپرستان خانوار ارسال می‌شود. همچنین امکان استعلام موجودی اعتبار از طریق کد دستوری #۱۴۶۳۵۰۰* و تماس با مرکز پاسخگویی به شماره ۰۲۱-۶۳۶۹ فراهم شده است.

