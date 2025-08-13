افشای قبض پرمصرفترین مشترک برق ایران + عکس
درحالیکه یک مشترک معمولی برق در یک ماه ۳۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف میکند، پرمصرفترین ساختمان ایران در یک ماه ۵۶ برابر این میزان از برق استفاده کرده است.
قبض برقی از پرمصرفترین مشترک ایران در اختیار خبرنگار فارس قرار گرفته که مشخص میکند، در یک مکان فقط در یک ماه ۱۷ هزار ۲۲ کیلووات ساعت برق مصرف شده است.
این مشترک در هر روز به اندازه دو برابر مصرف یک ماه مشترکان معمولی برق مصرف کرده است.
مصرف بالا برای این مشترک خانگی سابقهدار است و سال گذشته نیز او همین میزان برق مصرف کرده بود.
هزینه درج شده بر روی قبض پرمصرفترین مشترک برق خانگی ایران ۸۶ میلیون و ۶۰۶ هزار تومان است.