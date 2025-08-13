خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افشای قبض پرمصرف‌ترین مشترک برق ایران + عکس

افشای قبض پرمصرف‌ترین مشترک برق ایران + عکس
کد خبر : 1673159
لینک کوتاه کپی شد.

درحالیکه یک مشترک معمولی برق در یک ماه ۳۰۰ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند، پرمصرفترین ساختمان ایران در یک ماه ۵۶ برابر این میزان از برق استفاده کرده است.

قبض برقی از پرمصرف‌ترین مشترک ایران در اختیار خبرنگار فارس قرار گرفته که مشخص می‌کند، در یک مکان فقط در یک ماه ۱۷ هزار ۲۲ کیلووات ساعت برق مصرف شده است.

این مشترک در هر روز به اندازه دو برابر مصرف یک ماه مشترکان معمولی برق مصرف کرده است.

مصرف بالا برای این مشترک خانگی سابقه‌دار است و سال گذشته نیز او همین میزان برق مصرف کرده بود.

هزینه درج شده بر روی قبض پرمصرف‌ترین مشترک برق خانگی ایران ۸۶ میلیون و ۶۰۶ هزار تومان است.

افشای قبض پرمصرف‌ترین مشترک برق ایران + عکس

منبع اقتصاد24
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور