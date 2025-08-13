خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۲۲ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

720,117

دلار (بازار آزاد)

930,300

یورو (صرافی بانک ملی)

835,763

یورو (بازار آزاد)

1,079,700

درهم امارات

252,890

پوند انگلیس

1,249,500

لیر ترکیه

22,700

فرانک سوئیس

1,144,100

یوان چین

128,900

ین ژاپن

627,770

وون کره جنوبی

670

دلار کانادا

672,100

دلار استرالیا

604,000

دلار نیوزیلند

550,700

دلار سنگاپور

721,800

روپیه هند

10,570

روپیه پاکستان

3,263

دینار عراق

707

پوند سوریه

71

افغانی

13,740

کرون دانمارک

144,600

کرون سوئد

96,800

کرون نروژ

90,400

ریال عربستان

246,790

ریال قطر

248,300

ریال عمان

2,403,000

دینار کویت

3,033,300

دینار بحرین

2,454,600

رینگیت مالزی

218,800

بات تایلند

28,590

دلار هنگ کنگ

117,900

روبل روسیه

11,750

منات آذربایجان

545,800

درام ارمنستان

2,410

لاری گرجستان

344,900

سوم قرقیزستان

10,590

سامانی تاجیکستان

100,100

منات ترکمنستان

268,300
