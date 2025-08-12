بازداشت یک مرد افغان هنگام فروش دختر ایرانی/فیلم

سرهنگ مهدی خانی، فرمانده انتظامی شهرستان بام و صفی‌آباد، از نجات جان یک دختر جوان و دستگیری یک تبعه افغان پیش از خروج غیرقانونی وی از کشور خبر داد.

به گفته سرهنگ خانی، در پی اعلام مفقودی دختر جوانی در حوزه شهرستان بام و صفی‌آباد، بلافاصله تیمی از پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تحقیقات پلیسی، ردپای یک تبعه افغان را در این ماجرا شناسایی کرد. بررسی‌ها نشان داد متهم با اغفال این دختر، وی را به شهرستان زاهدان منتقل کرده و قصد داشته در قبال دریافت مواد مخدر، او را به اتباع پاکستانی تحویل دهد.

فرمانده انتظامی افزود: با همکاری پلیس اطلاعات شهرستان زاهدان و در یک عملیات به‌موقع، متهم پیش از خروج دختر از کشور دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد. وی تاکید کرد که هوشیاری و اقدام سریع پلیس موجب شد جان این دختر نجات یابد و از وقوع یک جنایت احتمالی جلوگیری شود.