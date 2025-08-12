خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازداشت یک مرد افغان هنگام فروش دختر ایرانی/فیلم

بازداشت یک مرد افغان هنگام فروش دختر ایرانی/فیلم
کد خبر : 1672965
لینک کوتاه کپی شد.

پلیس بام و صفی‌آباد با همکاری پلیس زاهدان، یک تبعه افغان را پیش از تحویل دختر جوان مفقودی به اتباع پاکستانی دستگیر و جان او را نجات داد.

سرهنگ مهدی خانی، فرمانده انتظامی شهرستان بام و صفی‌آباد، از نجات جان یک دختر جوان و دستگیری یک تبعه افغان پیش از خروج غیرقانونی وی از کشور خبر داد.

به گفته سرهنگ خانی، در پی اعلام مفقودی دختر جوانی در حوزه شهرستان بام و صفی‌آباد، بلافاصله تیمی از پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و تحقیقات پلیسی، ردپای یک تبعه افغان را در این ماجرا شناسایی کرد. بررسی‌ها نشان داد متهم با اغفال این دختر، وی را به شهرستان زاهدان منتقل کرده و قصد داشته در قبال دریافت مواد مخدر، او را به اتباع پاکستانی تحویل دهد.

فرمانده انتظامی افزود: با همکاری پلیس اطلاعات شهرستان زاهدان و در یک عملیات به‌موقع، متهم پیش از خروج دختر از کشور دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد. وی تاکید کرد که هوشیاری و اقدام سریع پلیس موجب شد جان این دختر نجات یابد و از وقوع یک جنایت احتمالی جلوگیری شود.

منبع رکنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور