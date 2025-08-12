قیمت دام زنده امروز ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دام زنده امروز ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ در بازار استانهای مختلف کشور منتشر شد.
|
نام استان
|
میانگین قیمت گوسفند
|
میانگین قیمت گوساله
|
تهران
|
310.000
|
210.000
|
اصفهان
|
310.000
|
220.000
|
یزد
|
305.000
|
210.000
|
خراسان رضوی
|
300.000
|
235.000
|
فارس
|
315.000
|
240.000
|
همدان
|
307.500
|
220.000
|
قم
|
312.500
|
215.000
|
مرکزی
|
310.000
|
215.000
|
چهارمحال و بختیاری
|
300.000
|
205.000
|
میانگین کل
|
309.000
|
219.000
