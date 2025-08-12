خبرگزاری کار ایران
قیمت دام زنده امروز ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دام زنده امروز ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ در بازار استان‌های مختلف کشور منتشر شد.

نام استان

میانگین قیمت گوسفند

میانگین قیمت گوساله 

تهران

310.000

210.000

اصفهان

310.000

220.000

یزد

305.000

210.000

خراسان رضوی

 300.000

235.000

فارس

315.000

240.000

همدان

307.500

220.000

قم

312.500

215.000

مرکزی

310.000

215.000

چهارمحال و بختیاری

 300.000

205.000

میانگین کل

309.000

219.000
منبع تجارت نیوز
