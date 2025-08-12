کوچکترین ناو هواپیمابر جهان با ابعادی باور نکردنی
مهندسان اوکراینی به جای ساخت کشتیهای عظیم برای بهکارگیری ناوگانی بزرگ از پهپادها، به این نتیجه رسیدند که چنین ابعادی ضرورتی ندارد؛ بنابراین، آنها یک قایق هواپیمابر کوچک و یکمتری طراحی کردند که میتواند برد پهپادهای دید اول شخص (FPV) با هدایت از راه دور و وزنی حدود ۲ کیلوگرم را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
قایق پهپادبر اورسولا (Ursula) در ظاهر شباهت زیادی به قایقهای کنترلی (اسباببازی) دارد که میتوان آنها را در اسباببازی فروشیها پیدا کرد؛ اما اورسولا در واقع سامانهای بسیار پیشرفتهتر و مرگبارتر است. اورسولا قادر است در مسیر رودخانهها، باتلاقها و آبراههای صعبالعبور حرکت کرده و اهداف روسی را در نقاطی که به ظاهر «امن» محسوب میشوند، مورد هدف قرار دهد. این فناوری میتواند ورق بازی را در میدان نبرد به نفع اوکراین برگرداند. شرکت ToviTechNet در ویدئویی کوتاه که در ژوئیه ۲۰۲۵ بهصورت آنلاین منتشر شد، برای نخستینبار این شناور چندمنظوره را به نمایش گذاشت؛ از روی همان تصاویر میتوان نتیجه گرفت که اورسولا پتانسیل زیادی برای وارد کردن ضربات سنگین به روسیه دارد.
اگرچه اطلاعات زیادی دربارهٔ قابلیتهای قایق اورسولا یا پهپادهایی که حمل میکند در دست نیست، اما میتوان بر اساس ویدیوی منتشرشده تا حدی حدس زد که این سامانه چه ویژگیهایی دارد. در این ویدیو شاهد این هستیم که این قایق کوچک، یک پهپاد چهارپرهٔ دید اول شخص را حمل میکند که هنگام حرکت قایق روی آب، ثابت در جای خود باقی میماند. پس از رسیدن قایق به موقعیت موردنظر، پهپاد، که بهاحتمال زیاد برد محدودی دارد، به پرواز درمیآید و مأموریت خود را انجام میدهد؛ مأموریتی که میتواند شامل انداختن مهمات، انفجار در لحظهٔ برخورد یا جمعآوری اطلاعات باشد.
قایق اورسولا به انواع حسگرها مجهز خواهد شد. هرچند طراحی آن جدید است، اما اوکراین در بهرهبرداری از شناورهای بدون سرنشین سطحی (USV) مانند اورسولا تجربه دارد و توانسته پهپادها را از طریق این شناورها به پرواز درآورد. بهطور مشابه، شناور بدون سرنشین ماگورا (Magura) از سوی اوکراین برای شلیک موشکهای فراصوت به جنگندههای روسی به کار رفته است، بنابراین اورسولا نیز ابزاری جدید و موثر در تواناییهای نظامی اوکراین محسوب میشود.
احتمالاً اوکراین از اورسولا (اگر تاکنون استفاده نکرده باشد) در رودخانه دنیپر بهرهبرداری خواهد کرد؛ رودخانهای که به طول ۹۸۰ کیلومتر در خاک این کشور جاری است. این رودخانه بهعنوان یک خط دفاعی طبیعی شناخته میشود و پلهای آن نقاط حیاتی و استراتژیکی هستند که هر دو طرف درگیر از آنها استفاده کردهاند. استفاده از اورسولا برای کنترل دنیپر میتواند در جهتدهی نبرد به نفع اوکراین تاثیرگذار باشد، بنابراین احتمالاً تنها مسئله زمان است تا گزارشهایی درباره حملات پهپادهای دید اول شخص به مناطقی که پیشتر دسترسی به آنها ممکن نبود، منتشر شود.