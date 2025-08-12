چینیها بجای تونل جادهای بینظیر روی کوه ساختند
مهندسان چینی بهجای حفر تونل در دل کوه، روی آن جادهای بسیار زیبا ساختند.
مهندسان چینی در استان کوهستانی گوئیژو (Guizhou)، برای ساخت بزرگراه جدید لوآن (Lu’an) تصمیم گرفتند به جای حفر تونل، جاده را مستقیم روی کوه بسازند و به همین دلیل، بخشهایی از کوه را تراشیدند تا فضای لازم برای ساخت جاده فراهم شود.
چندی پیش گزارشهایی مبنی بر ساخت مرتفعترین پل دنیا، هواجیانگ (Huajiang) با ارتفاع ۶۲۵ متر بر روی دره بیپان (Beipan) منتشر شده بود و اکنون این بزرگراه قرار است به این پل منتهی شود.
در پروژه ساخت این بزرگراه، مهندسان شروع به تراشیدن بخش میانی کوه کرده و روی آن جاده ساختند.
استان گوئیژو، یکی از کوهستانیترین مناطق چین است و میتوان گفت ۹۲درصد از آن را کوهها و صخرهها تشکیل میدهند. اگرچه کوهستانی بودن این منطقه، این استان را برای عکاسی بسیار جذاب کرده است، عبور و مرور در آن درست مانند کابوسی برای ساکنان آن است.
هدف از ساخت پل مرتفع هواجیانگ و بزرگراه لوآن این است که رانندگان به مسیرهای کوتاه و ایمنتر برای عبور و مرور در این استان کوهستانی داشته باشند. با اینحال بسیاری از فعالان محیط زیست از تاثیرات منفی این نوع پروژهها بر طبیعت و چشمانداز منطقه انتقاد کردهاند.