قیمت دلار و یورو امروز سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز سه شنبه ۲۱ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:سه شنبه ۲۱ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

719,983

دلار (بازار آزاد)

924,600

یورو (صرافی بانک ملی)

838,389

یورو (بازار آزاد)

1,083,500

درهم امارات

255,040

پوند انگلیس

1,252,600

لیر ترکیه

23,000

فرانک سوئیس

1,148,100

یوان چین

129,800

ین ژاپن

632,740

وون کره جنوبی

670

دلار کانادا

677,100

دلار استرالیا

608,000

دلار نیوزیلند

554,000

دلار سنگاپور

725,800

روپیه هند

10,650

روپیه پاکستان

3,291

دینار عراق

726

پوند سوریه

71

افغانی

13,850

کرون دانمارک

145,100

کرون سوئد

96,900

کرون نروژ

91,300

ریال عربستان

248,910

ریال قطر

250,400

ریال عمان

2,424,100

دینار کویت

3,057,200

دینار بحرین

2,474,900

رینگیت مالزی

220,500

بات تایلند

28,740

دلار هنگ کنگ

118,900

روبل روسیه

11,840

منات آذربایجان

550,500

درام ارمنستان

2,430

لاری گرجستان

348,400

سوم قرقیزستان

10,670

سامانی تاجیکستان

101,300

منات ترکمنستان

270,700
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
