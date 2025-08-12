قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:سه شنبه ۲۱ مرداد
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
9,300,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
16,810,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
24,310,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
31,810,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
39,310,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
46,820,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
54,320,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
61,830,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
69,330,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
77,550,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
85,050,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
92,550,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
100,000,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
107,550,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
115,050,000