قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۲۱ مرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
74,837,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
73,856,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
99,807,000
|
طلای دست دوم
|
73,851,030
|
آبشده کمتر از کیلو
|
324,210,000
|
مثقال طلا
|
324,150,000
|
انس طلا
|
3,353.91
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
831,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
749,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
438,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
255,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
143,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
7460,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
375,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
195,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
98,650,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
12,700,000
|
حباب نیم سکه
|
69,410,000
|
حباب ربع سکه
|
72,180,000
|
حباب سکه گرمی
|
52,570,000