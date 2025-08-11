رویای جدید بابک زنجانی

مرکز مبادله ارز و طلای ایران در حالی به استقبال یکصد و بیستمین حراج شمش طلا می‌رود که بابک زنجانی، چهره جنجالی پرونده‌های اقتصادی سال های اخیر که حالا مدتی است از زندان آزاد شده است، با انتشار پیامی در فضای مجازی از آغاز عرضه گسترده شمش‌های فیزیکی طلا با برند خود خبر داده؛ اقدامی که مستقیماً حوزه انحصاری بانک مرکزی را نشانه می‌گیرد.

به تازگی بابک زنجانی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشته است: به‌زودی، عرضه گسترده شمش‌های فیزیکی طلا با برند شرکتش آغاز می‌شود. شمش‌ها دارای استاندارد جهانی و عیار ۹۹۹ خواهند بود، بدون حباب قیمتی و با قابلیت خرید و فروش بر اساس قیمت‌های لحظه‌ای بورس‌های بین‌المللی. او در ادامه با تأکید بر ضریب امنیت بالا و ذخایر فیزیکی قدرتمند، این اقدام را «راهکاری مؤثر در مدیریت اقتصاد و بازارهای طلا و ارز» دانسته و گفته است: «مسیر ما متوقف نمی‌شود، راه می‌سازد، همراه می‌کند و مدیران ناتوان و سنتی را از جریان نوآوری اقتصادی کنار خواهد زد.» این جملات که آشکارا کنایه‌ای به رأس مدیریت بانک مرکزی، یعنی محمدرضا فرزین دارد، نشان می‌دهد زنجانی صرفاً قصد فعالیت تجاری ندارد، بلکه سودای اثرگذاری مستقیم بر سیاست‌گذاری بازار طلا و ارز کشور را نیز در سر می‌پروراند.

اهمیت این موضع‌گیری زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم بانک مرکزی از دی‌ماه ۱۴۰۲، به شکل انحصاری و از طریق مرکز مبادله ایران، حراج شمش طلا را آغاز کرده و تاکنون بیش از ۱۱۹ مرحله آن برگزار شده است. ورود یک چهره خصوصی با گذشته و حواشی گسترده، آن هم در بازار طلا و ارز که بانک مرکزی خود را متولی انحصاری آن می‌داند، پرسش‌های حقوقی و اقتصادی جدی ایجاد می‌کند.

متولی کیست؟

پیش‌تر، مدیر حقوقی مرکز مبادله صراحتاً اعلام کرده بود که بانک مرکزی متولی انحصاری مدیریت بازار ارز و طلای کشور است. با این حال، پیام اخیر زنجانی نشان می‌دهد او یا به مجوزی دست یافته، یا تصمیم دارد بدون توجه به چارچوب‌های موجود، فعالیتش را آغاز کند.

رویارویی لفظی زنجانی و بانک مرکزی سابقه‌دار است. او پیش‌تر نیز در پیام‌هایی تند، رئیس کل بانک مرکزی را فردی «فاقد طرح و تصمیم اجرایی» توصیف کرده و هشدار داده بود که اگر وزارت اقتصاد برای اصلاح عملکرد بانک مرکزی اقدام نکند، «هزینه‌های بعدی بسیار سنگین‌تر از آن چیزی خواهد بود که امروز می‌بینیم».

در مقابل، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی، زنجانی را «کلاهبردار و ابربدهکار» خوانده و خطاب به او نوشته بود: «به جای توصیه به مقامات کشور، بدهی خود به بیت‌المال را پرداخت کن.»

بانک مرکزی شفاف سازی کند

بد نیست اکنون که زنجانی علناً از ورود به بازار شمش طلا سخن می‌گوید، بانک مرکزی ناچار است پیش از شکل‌گیری رقابت علنی با او، موضعی شفاف و قاطع بگیرد؛ چرا که تعلل در این زمینه، می‌تواند به ایجاد بازاری دوگانه و پرابهام منجر شود و عملاً انحصار عرضه شمش طلا را که بانک مرکزی طی یک‌سال گذشته بر آن تأکید داشته، زیر سؤال ببرد.

منبع تابناک

