براساس تازه‌ترین داده‌های منتشر شده از سوی بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در تیر ماهی که گذشت، شاخص تولید و فروش در بخش صنعت و معدن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۰.۸ و ۳.۳ درصدی را تجربه کرده‌اند، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید کاهش ۳.۲ و شاخص فروش افزایش ۴.۷درصدی داشته‌اند.

همچنین جزئیات گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد در این ماه، شاخص تولید رشته‌ فعالیت خودرو و قطعات بر مبنای شرکت‌های بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۵.۸درصدی و نسبت به ماه قبل افزایش ۶.۸درصدی داشته است.

در این بین، به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تیر ماه سال ۱۴۰۴ شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۵.۸ و ٢٤ درصدی داشته است. طی تیرماه امسال، شاخص فروش بخش صنعت مبتنی بر شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۳.۳ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۴.۷ درصدی مواجه شده است. در این میان، رشته فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «خودرو و قطعات» و «فلزات پایه» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند.

همچنین، شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ٢٤ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ۴.۴ درصدی داشته است. در ضمن، نسبت به ماه قبل شاخص تولید زیربخش «قطعات» و شاخص فروش تمام زیربخش‌ها کاهش یافته است. همچنین نسبت به ماه مشابه سال قبل تنها شاخص تولید زیربخش «خودرو سنگین» افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، در حالی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در تیرماه امسال حکایت از کاهش تولید و فروش خودرو و قطعات نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد که طبق گزارشی که اخیرا خودروسازان به سازمان بورس ارائه داده و در سامانه کدال منتشر شده است، سه خودروساز بزرگ کشور در تیرماه امسال با رشد محدود تولید خودروی سواری نسبت به خرداد ماه مواجه بوده‌اند، با این حال تولید چهار ماهه این خودروسازان ۱۷.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده است.

البته علت رشد تولید خودروی سواری در تیرماه نسبت به خرداد که رقم آن به ۶.۵ درصد می‌رسد، ریشه در بهبود اوضاع ندارد بلکه نتیجه رکودی است که در خردادماه ثبت شده بود. در این ماه تولید خودروی سواری به کف یک‌ساله رسیده بود؛ موضوعی که دیگر آمارها مانند شامخ که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده، آن را تایید می‌کنند. بنا به گزارش شامخ، خردادماه رکودی‌ترین ماه از ابتدای ثبت نظرسنجی شامخ یعنی از سال ۹۷ تاکنون بوده است.

دلایل مختلفی منجر به افت تولید و فروش خودروسازان شده است که بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری خودرو که در ادامه منجر به تنش میان سیاستگذار حوزه خودرو و ایران خودرو شد، قطعی‌های مکرر برق و مشکلات ارزی از جمله مهم‌ترین عواملی هستند که اهل فن به آنها اشاره می‌کنند.