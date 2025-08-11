در خودروهای جدید این کار را هرگز امتحان نکنید!
ترمز پارک برقی که جایگزین نسخههای دستی و پایی شده، علاوه بر راحتی و امنیت بیشتر، رفتاری متفاوت در شرایط خاص دارد. اما اگر این سیستم را در حال حرکت و با سرعت بالا فعال کنید چه میشود؟
ترمز پارک برقی نوآوری نسبتا جدیدی است که در خودروهای مدرن به کار میرود و جایگزین ترمز پارک دستی و پایی شده است. در خودروهای امروزی دو نوع ترمز دستی برقی وجود دارد؛ نوع اول، ترمز دستی برقی با دکمه است که در این نوع ترمز دستی، به جای اهرم یا پدال، از یک دکمه برای فعال و غیرفعال کردن ترمز استفاده میشود. در اینجا یک موتور الکتریکی نیروی لازم برای کشیدن لنتهای ترمز را تامین میکند.
نوع دوم، ترمز دستی برقی خودکار است. در برخی از خودروهای مدرن، ترمز دستی برقی به صورت خودکار فعال شده و به عنوان مثال، زمانی که خودرو خاموش شده و راننده از آن خارج میشود، ترمز دستی به صورت خودکار فعال میشود. این نوع ترمز دستی به دلیل راحتی و امنیت بیشتر و همچنین مجهز بودن به قابلیتهایی مانند نگه داشتن خودرو در سربالایی و سرپایینی، فعالسازی خودکار و غیره، مزیت بیشتری دارد.
حالا در پاسخ به یکی از کنجکاویهای خودرویی، اگر این ترمز برقی را حین رانندگی و در سرعت بالا فعال کنیم، چه اتفاقی رخ میدهد؟
هشدار: این کار را امتحان نکنید!
بیایید به جواب این سئوال برسیم؛ اگر ترمز برقی را حین رانندگی و در سرعت بالا فعال کنیم، چه اتفاقی رخ میدهد؟ برخلاف انتظار، خودروی شما بدون هیچ مشکلی، به جز به صدا درآمدن چند بوق و هشدار، کاملاً متوقف میشود.
افراد دیگری هم مانند ما به دنبال جواب این سئوال بودند. دو افسر پلیس در آلمان تصمیم گرفتند که این کار را با خودروی پلیس خود انجام دهند. آنها هم دریافتند که خودرو به سرعت و به صورت کنترلشده متوقف میشود و خاطرنشان کردند که پس از کشیدن ترمز، هر چهار ترمز و سیستم ABS فعال شدند.
فعال کردن ترمز پارک برقی خودرو در حین حرکت شاید خطر خاصی نداشته باشد، اما ممکن است تاثیراتی روی سیستمها داشته باشد و خساراتی را به خودروی شما وارد کند؛ بنابراین توصیه میشود که این کار را با خودروی خود امتحان نکنید.
اگر خودرویی با ترمز دستی سنتی دارید، احتمالاً اوضاع به این خوبی پیش نخواهد رفت. به احتمال زیاد، کشیدن ترمز باعث قفل شدن چرخهای عقب میشود و هیچ دخالتی از سوی سیستم ABS وجود نخواهد داشت.
آزمایش در سرعتهای بالا
چندین یوتیوبر نیز در طول سالها آزمایشهای مشابهی انجام دادهاند. سال گذشته، یک کانال روسی ترمزهای پارک الکترونیکی چندین خودروی چینی جدید و همچنین یک بیامو سری ۵ را در حین حرکت آزمایش کرد. در حالی که همه سیستمها کار کردند، توقف سری ۵ بسیار طولانیتر طول کشید، زیرا به نظر نمیرسد سیستم ABS آن درگیر شده باشد.