خداحافظی مایکروسافت با لنز/ هوش مصنوعی جایگزین اپلیکیشن محبوب میشود
مایکروسافت پس از سالها تصمیم گرفته است که اپلیکیشن محبوب مایکروسافت لنز را بازنشسته کند و کاربران را به سمت اپلیکیشن هوش مصنوعی کوپایلت هدایت کند. این تغییر بزرگ، پایان راه یکی از کاربردیترین ابزارها است، ابزاری که توانست بدون پیچیدگی، اسناد کاغذی و یادداشتها و... را به فایلهای دیجیتال تبدیل کند.
مایکروسافت لنز، اپلیکیشن ساده و کاربردی اسکن اسناد که سالها بدون حاشیه کار خود را انجام میداد، قرار است به زودی بازنشسته شود و جای خود را به هوش مصنوعی بدهد. این برنامه موبایلی که میتوانست اسناد کاغذی، کارت ویزیت، رسید و حتی یادداشتهای روی وایتبرد را به نسخههای دیجیتال خوانا تبدیل کند، حالا طبق اعلام مایکروسافت، بهزودی از دسترس خارج خواهد شد و کاربران به استفاده از اپلیکیشن هوش مصنوعی کوپایلت هدایت میشوند.
طبق سند پشتیبانی جدید، اپلیکیشن مایکروسافت لنز از تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵ از دستگاههای iOS و اندروید کنار گذاشته خواهد شد و سپس در ۱۵ نوامبر همان سال از فروشگاههای اپل و گوگل حذف میشود. کاربران فعلی تا ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ همچنان قادر به استفاده از قابلیت اسکن این اپ خواهند بود، اما پس از آن تاریخ امکان اسکن جدید وجود نخواهد داشت. با این حال، فایلهای اسکنشده قبلی همچنان در اپ باقی میمانند، البته به شرطی که برنامه روی دستگاه کاربر نصب باشد.
مایکروسافت لنز که ابتدا در سال ۲۰۱۵ با نام آفیس لنز عرضه شد، در اصل تکامل یافته اپلیکیشنی بود که برای گوشیهای ویندوز فون طراحی شده بود. عملکرد اصلی آن شباهت زیادی به سایر اپلیکیشنهای موبایل اسکن داشت، اما برخلاف بسیاری از برنامههای امروزی، کاربران را به خرید قابلیتهای اضافی یا اشتراکهای پرهزینه مجبور نمیکرد، که این موضوع در فروشگاههای نرمافزاری امروزی کمنظیر است.
این اپ بهسادگی هر نوع یادداشت دستی یا تایپی، سند، رسید، کارت ویزیت یا حتی نوشتههای روی تخته سفید را به فرمت دلخواه شما مثل PDF، ورد، پاور پوینت، اکسل یا تصاویر تبدیل میکرد. علاوه بر این، فیلترهای متنوعی برای بهبود کیفیت تصویر، روشنتر کردن سند، تبدیل آن به نسخه سیاه و سفید واضحتر و موارد دیگر را هم ارائه میداد. کاربران میتوانستند فایلهای اسکنشده را در یکی از اپلیکیشنهای مایکروسافت، سرویسهای آنلاین دیگر یا گالری عکس گوشی خود ذخیره کنند. استفاده از برنامه ساده بود و به خوبی کار میکرد.
خبر خاموشی قریبالوقوع این اپ نخستین بار توسط سایت Bleeping Computer منتشر شد که گفته بود کاربران به اپ مایکروسافت ۳۶۵ کوپایلت انتقال پیدا میکنند، اپلیکیشنی که تمام امکانات لنز را ندارد. اگرچه کوپایلت قادر به اسکن است، اما امکان ذخیره مستقیم فایلهای اسکنشده در وان نوت، ورد یا پاور پوینت را ندارد و کارت ویزیتهای اسکنشده نیز به وان نوت منتقل نمیشوند. علاوه بر این، امکانات دسترسی مانند خواندن متن با صدای بلند و ادغام با Immersive Reader که در لنز بود، در کوپایلت وجود ندارد.
با وجود قدمت برنامه، لنز همچنان محبوب است و طی ۳۰ روز گذشته بیش از ۳۲۲ هزار بار در اپ استور و گوگل پلی دانلود شده است. دادههای ارائهشده توسط شرکت Appfigures نشان میدهد این برنامه از ژانویه ۲۰۱۷ تاکنون بیش از ۹۲.۳ میلیون بار دانلود شده است. مایکروسافت تاکنون به درخواست اظهار نظر درباره تصمیمش برای تعطیلی لنز پاسخی نداده است.