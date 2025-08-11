افشای گزارشی ظالمانه از سوی گاردین درباره نقشه مرگبار اسرائیل در غزه/عقیم‌ سازی پسران نوجوان فلسطینی‌ با شلیک گلوله

گاردین بیش از ۳۰ ویدئو از تیراندازی در نزدیکی مراکز توزیع غذا که توسط بنیاد بشردوستانه غزه (GHF) تحت حمایت ایالات متحده و اسرائیل اداره می‌شود را بررسی کرده است. بیش از ۲۰۰۰ فلسطینی در طول ۴۸ روز بررسی، عمدتاً با شلیک گلوله، هدف قرار گرفته‌اند.

در فیلم‌ها، صدای شلیک مسلسل حداقل در ۱۱ روز در نزدیکی مراکز توزیع غذا شنیده می‌شود. پوکه‌های گلوله کشف شده و الگوهای آتش که توسط کارشناسان سلاح تجزیه و تحلیل شده‌اند، نشان می‌دهد که آنها مهمات اسرائیلی بوده‌اند.

پزشکان بیمارستان ناصر در خان‌یونس و بیمارستان صحرایی صلیب سرخ در رفح، درمان تعداد بی‌سابقه‌ای از زخم‌های ناشی از گلوله را توصیف کرده‌اند. تقریباً همه بیماران پاسخگو که به بیمارستان صحرایی می‌رسند می‌گویند که هنگام تلاش برای رسیدن به محل توزیع غذا توسط ارتش اسرائیل مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) اعلام کرد که تعداد تلفات بیشتر از مجموع تعداد بیمارانی است که در طول حوادث با تلفات گسترده در کل سال گذشته درمان کرده‌اند. در داده‌هایی که گاردین مشاهده کرده است، بیش از ۱۰۰ نفر از این بیماران در بدو ورود فوت شده اعلام شده‌اند.

طبق گزارش سازمان ملل، از ۲۷ مه حداقل ۱۳۷۳ فلسطینی در حین جستجوی غذا کشته شده‌اند که ۸۵۹ نفر در مجاورت سایت‌های GHF و ۵۱۴ نفر در مسیر کاروان‌های غذا کشته شده‌اند.

از ۲۱ روز تیراندازی در مراکز توزیع مواد غذایی در ماه ژوئن که در آن حدود ۲۰۰۰ فلسطینی زخمی شدند، ارتش اسرائیل در هشت مورد به گشودن آتش به سوی «مظنونان» یا شلیک «تیرهای هشدار» اذعان کرد، اما بارها هدف قرار دادن غیرنظامیان را انکار کرد. در برخی از این موارد، ارتش اعلام کرد که از گزارش‌های مربوط به جراحات مطلع است و هفت مورد «در دست بررسی» است. در چندین مورد، ارتش اسرائیل وقوع «حادثه‌ای» در مجاورت نزدیک مراکز خود را انکار کرد.

کریس کاب-اسمیت، کارشناس تسلیحات بریتانیایی، در اظهار نظری در مورد فیلمی که در آن صدای شلیک گلوله می‌پیچد، گفت که این اقدام «بی‌ملاحظه و غیرمسئولانه» بوده است و افزود: «هیچ دلیل تاکتیکی برای استفاده از آتش سلاح‌های سبک تا این حد در نزدیکی جمعیت غیرنظامیان وجود ندارد. این کاملاً ظالمانه است.»

ترور بال، متخصص سلاح آمریکایی، گفت: «اگر این به عنوان شلیک هشدار در نظر گرفته شده باشد، عملی ناامن است. هدف قرار دادن افراد در چنین فاصله نزدیکی خطر قابل توجهی از آسیب یا مرگ را ایجاد می‌کند. گلوله‌ها می‌توانند کمانه کنند و همچنین مسیر آنها تحت تأثیر باد و سایر عوامل غیرانسانی و همچنین انسانی قرار گیرد. این خطرات با فاصله افزایش می‌یابد.»

بال گفت: «این گلوله‌ها با کالیبر ۷.۶۲x۵۱ میلی‌متر با کالیبر استاندارد نیروهای اسرائیلی، مطابقت دارند.»

کاب-اسمیت کالیبرهای مشابهی را پیدا کرد و با «بال» موافق بود. او افزود که تعیین دقیق کالیبر شش گلوله دیگر و نسبت دادن آنها بدون اندازه‌گیری دقیق دشوار است، اما همه آنها گلوله‌های پرسرعت بودند که نشان دهنده یک برنامه نظامی احتمالی است.

«یک نقشه مرگبار»

پروفسور نیک مینارد، جراح مشاور در بیمارستان دانشگاه آکسفورد، از سال ۲۰۱۰ به غزه سفر کرده و از آغاز جنگ سه ماموریت در بیمارستان ناصر در خان یونس انجام داده است. او در بین جراحی‌ها گفت که از زمان باز شدن سایت‌های GHF، عمدتاً زخم‌های ناشی از گلوله را دیده است.

مینارد گفت که او شاهد تجمع جراحات مشابه بوده است که همزمان با روزهای توزیع غذا رخ داده است - بین شش تا دوازده بیمار با جراحات مشابه - گلوله‌هایی به گردن، سر یا بازوها. «تجمع جراحات مشابه در یک روز نشان می‌دهد که این یک فعالیت هدفمند در قسمت‌های خاصی از بدن است.»

او افزود: شب گذشته، ما چهار پسر نوجوان را بستری کردیم که همگی از ناحیه بیضه مورد اصابت گلوله قرار گرفته بودند.

گوهر راهبور، یکی دیگر از جراحان بیمارستان ناصر، در مورد درمان تعداد غیرمعمول و بالای حوادث با تلفات جمعی، که عمدتاً پسران جوانی بودند که از مراکز GHF بازمی‌گشتند، توضیح داد: «[آنها گفتند] ۱۰۰ درصد مواقع این حوادث از سوی نیروهای اسرائیلی است.»

در رفح، بیمارستان صحرایی ۶۰ تختخوابی صلیب سرخ بیش از ۲۲۰۰ بیمار را از بیش از ۲۱ حادثه با تلفات جمعی جداگانه - که بیش از ۳۰ نفر به طور همزمان در آنها مجروح شده بودند - بین ۲۷ مه، زمانی که مراکز GHF افتتاح شدند، و ۲۶ ژوئن، طبق سوابق پذیرش بیمارستان که توسط گاردین مشاهده شده است، پذیرش کرده است.

آنها به ما شلیک می‌کنند

از همان ابتدا، توزیع کمک‌های غذایی با خشونت همراه بود، به طوری که تنها در هفته اول بیش از ۴۰۰ فلسطینی زخمی شدند و بیش از ۳۰ بیمار هنگام ورود به بیمارستان صحرایی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جان باختند. اولین محل توزیع غذا در منطقه‌ای در غرب رفح بود که توسط اسرائیل برای تخلیه علامت‌گذاری شده بود. فلسطینی‌ها برای جمع‌آوری غذا مجبور بودند از دستورات سرپیچی کنند.

امین خلیفه، ۳۰ ساله، گفت: «قسم می‌خورم دارند به ما شلیک می‌کنند. ما آمده‌ایم تا برای زنده ماندنمان غذا پیدا کنیم، غرق در خون. ما خواهیم مرد چون داریم برای غذا تلاش می‌کنیم!»

خلیفه زنده ماند، اما نه برای مدت طولانی. خانواده‌اش گفتند که او دو روز بعد در همان منطقه، در حالی که سعی در جمع‌آوری غذا داشت، مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد.

برادر خلیفه در مصاحبه‌ای از اردوگاه آوارگان در دیر البلح، در مرکز غزه، گفت: «هیچ ترتیبی، هیچ نظمی، هیچ شرایط انسانی یا هر چیزی که به انسان احترام بگذارد، وجود ندارد.»

ارتش اسرائیل اعتراف کرد که به سمت افرادی که به نیروهایش نزدیک می‌شدند، «تیرهای هشدار» شلیک کرده است.

احمد زیدان، پسر جوانی، پس از دریافت خبر توزیع غذا از ارتش اسرائیل، از ساعت ۷ شب قبل به همراه مادر و خواهرش برای جمع‌آوری غذا صف کشیده بود. او اعلام کرد که ارتش اسرائیل آتش گشود. مادرش کشته شد.

او در حالی که منتظر تحویل گرفتن جسد مادرش بود و بیرون بیمارستان ناصر گریه می‌کرد، گفت: «من به مردم توصیه می‌کنم که به [محل‌های توزیع غذا] نروند. لعنت به این کمک‌ها... یا آنها را با حفظ کرامت خود دریافت می‌کنیم، یا اصلا نمی‌خواهیم. مادرم رفته است.»

«ایهاب نور» در ماه‌های ژوئن و ژوئیه از چهار مرکز توزیع مواد غذایی که توسط ارتش اسرائیل اداره می‌شد، بازدید کرد و در نزدیکی هر چهار مرکز با تیراندازی روبرو شد. همه این مراکز در مناطقی بودند که ارتش اسرائیل برای تخلیه تعیین کرده بود و فلسطینی‌ها را در معرض خطر مستقیم قرار می‌داد. بین ۱۶ تا ۲۰ ژوئن، همزمان با تمرکز جهان بر جنگ بین اسرائیل و ایران، تیراندازی‌ها شدت گرفت و ۶۰۰ فلسطینی در نزدیکی مراکز توزیع مواد غذایی هدف قرار گرفتند.

فیلم‌ها نشان می‌دهند که نورافکن‌ها تاریکی اطراف مراکز توزیع مواد غذایی را می‌شکافند، در حالی که جریان بی‌پایانی از فلسطینی‌ها کیسه‌های آرد سفید را حمل می‌کنند و صدای تیراندازی به گوش می‌رسد. ویدیوهای دیگر نشان می‌دهند که فلسطینی‌ها در خارج از محوطه یک مرکز توزیع مواد غذایی جمع شده‌اند و صدای تیراندازی شنیده می‌شود.

بال گفت که مسلسل‌ها به طور گسترده در اختیار پیاده‌نظام ارتش اسرائیل قرار گرفته و بر روی وسایل نقلیه نصب شده‌اند.

طبق قوانین بین‌المللی بشردوستانه، کسانی که در ارائه کمک‌ها مشارکت دارند و کسانی که از عملیات آن حمایت می‌کنند، وظیفه دارند اطمینان حاصل کنند که کمک‌های بشردوستانه به طور ایمن، بی‌طرفانه و بدون قرار دادن غیرنظامیان در معرض خطر اضافی، از جمله تضمین دسترسی ایمن، ارائه می‌شود.

اینها نقض‌های فاحش کنوانسیون چهارم ژنو هستند

عادل حق، استاد حقوق در دانشگاه راتگرز، نیوجرسی، با بررسی یافته‌های گاردین گفت: «اینها نقض‌های فاحش کنوانسیون چهارم ژنو و همچنین جنایات جنگی طبق حقوق بین‌الملل عرفی و اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی هستند. یک سرباز ممکن است استدلال کند که برای دفاع از خود یا دیگران منطقی عمل کرده است. با این حال، شلیک به غیرنظامیان غیرمسلح از راه دور نه معقول است و نه متناسب.»

بشری خالدی، مسئول سیاست‌های آکسفام برای سرزمین‌های فلسطینی، که اعضای خانواده‌اش در غزه به دام افتاده‌اند، معتقد است که این یک سیستم بشردوستانه نیست. او گفت: «این یک نقشه مرگبار است.»

گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که به برخی از اعضای ارتش اسرائیل دستور داده شده است که به غیرنظامیانی که در حال جمع‌آوری غذا بودند، آتش بگشایند، در حالی که پیمانکاران آمریکایی گفته‌اند که همکارانشان به فلسطینی‌هایی که در غزه غذا جمع‌آوری می‌کردند، مهمات جنگی شلیک کرده‌اند.

سخنگوی GHF، گاردین را به کمک به یک «سازمان تروریستی» متهم کرده و گفت: «به نظر می‌رسد آمار نادرست و اغراق‌آمیز استفاده شده در این گزارش‌ها مستقیماً با وزارت بهداشت غزه تحت کنترل حماس همسو است... GHF به سازمان ملل و سایر گروه‌های بشردوستانه اطلاع داده است که ما همچنان انعطاف‌پذیر و مایل به نشستن و رسیدگی به نگرانی‌های آنها برای یافتن راهی برای همکاری و هماهنگی جهت ارائه ایمن حداکثر کمک‌های ممکن هستیم.»

منبع ايسنا

انتهای پیام/