قیمت دینار عراق امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دینار عراق امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دینار عراق در بازار آزاد امروز را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. علاوه بر نرخ کنونی، برخی جزئیات دیگر از قبیل بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز، میزان نوسان روز و همچنین میزان و درصد تغییر نسبت به روز گذشته نیز در جدول گنجانده شده است.

بروزرسانی:دوشنبه ۲۰ مرداد

عنوان

قیمت (ریال)

نرخ فعلی (ریال)

716

بالاترین قیمت روز

718

پایین ترین قیمت روز

713

بیشترین مقدار نوسان روز

2

درصد بیشترین نوسان روز

%0.42

نرخ بازگشایی بازار

713

زمان ثبت آخرین نرخ

 ۲۰ مرداد

نرخ روز گذشته

715

درصد تغییر نسبت به روز گذشته

%0.14

میزان تغییر نسبت به روز گذشته

1
