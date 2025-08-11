خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز دوشنبه ۲۰ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:دوشنبه ۲۰ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

719,690

دلار (بازار آزاد)

915,900

یورو (صرافی بانک ملی)

836,720

یورو (بازار آزاد)

1,071,000

درهم امارات

251,480

پوند انگلیس

1,236,800

لیر ترکیه

22,500

فرانک سوئیس

1,137,000

یوان چین

128,100

ین ژاپن

624,810

وون کره جنوبی

660

دلار کانادا

668,900

دلار استرالیا

599,300

دلار نیوزیلند

547,100

دلار سنگاپور

717,100

روپیه هند

10,510

روپیه پاکستان

3,260

دینار عراق

716

پوند سوریه

70

افغانی

13,580

کرون دانمارک

143,400

کرون سوئد

96,200

کرون نروژ

89,700

ریال عربستان

245,390

ریال قطر

255,100

ریال عمان

2,389,500

دینار کویت

3,016,200

دینار بحرین

2,440,200

رینگیت مالزی

217,100

بات تایلند

28,430

دلار هنگ کنگ

117,200

روبل روسیه

11,630

منات آذربایجان

542,700

درام ارمنستان

2,400

لاری گرجستان

343,200

سوم قرقیزستان

10,520

سامانی تاجیکستان

99,700

منات ترکمنستان

266,800
