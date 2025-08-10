زائران اربعین از چه غذاهایی باید استفاده کنند؟

یوسف صادقیان امین گفت: فرآورده‌های خشک و ماندگار مانند غلات و خشکبار گزینه‌های مناسب‌تری برای مسیر طولانی پیاده‌روی اربعین هستند و زائران باید از مصرف غذاهای فاسدشدنی بدون بسته‌بندی مطمئن خودداری کنند.

وی افزود: انتخاب و نگهداری صحیح مواد غذایی در سلامت زائران نقش حیاتی دارد و غذاهای پخته‌شده نباید بیش از دو ساعت در دمای محیط نگهداری شوند، به‌ویژه در شرایط آب‌وهوایی گرم.

صادقیان امین گفت: استفاده از خنک‌کننده‌های یخ‌دار برای حفظ تازگی مواد غذایی سرد ضروری است و بسته‌بندی مناسب همراه با ظروف ایمن و دارای ویژگی‌های ضد باکتری یا نانویی می‌تواند احتمال فساد و آلودگی را کاهش دهد.

وی همچنین تأکید کرد: رعایت بهداشت فردی، از جمله شست‌وشوی دست‌ها با آب و صابون پیش از آماده‌سازی و مصرف غذا، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از بیماری‌های ناشی از غذا است. علاوه بر این، استفاده از ظروف یک‌بار مصرف، پرهیز از تماس مواد خام و پخته و اطمینان از تمیزی محل‌های تهیه و توزیع غذا در موکب‌ها، از دیگر نکات کلیدی برای حفظ سلامت زائران است.