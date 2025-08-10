بهنوش بختیاری: ترنس وجود ندارد!

این بازیگر سریال‌های صداوسیما که سالها حامی ترنس‌ها بود، نوشت: باورتان بشود با نشود من هم بعد از سالها به این نتیجه رسیدم. بعد از رکب خوردن از همه شون - چون اونایی که من دیدم تعادل روحی نداشتن حتما که بینشون خوب هم وجود دارد. ترنسی وجود ندارد. آدمها یا زن هستن یا مرد.

یا مردی که با عمل تغییر جنسیت دیگر هیچ نیست و بر عکس ....

اگه بچه هاتون به این مسیر افتادن اگه شده سالها ببریمشون مشاوره.... مشاوره مشاوره قضاوت با ما نیست که چرا و چگونه و اصلا هر کس چه مسیری دارد به من ربطی ندارد قضاوتش با من نیست.

این رو گفتم چون عذاب وجدان نمیذاشت بخوابم.

اصلا دلش میخواهد ترنس خودش را اعلام کند ولی چنین افرادی وجود خارجی ندارد البته با احترام به همه شون من بعد از سالها خوندن رفتن.

اومدن معاشرت فهمیدم که چنین بیماری یا اختلالی ما نداریم . اگه ترامپ یه حرف درست زد این بود... در دل آمریکا ....شش سال ممنوع کاری من بخاطر این عزیزان بیهوده بود. . بمیرم برای پدرها.

مادرانی که باید این رو تحمل کنن حیف عمرم که برای کمک به این قشر رفت.