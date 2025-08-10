موتور سواری حدیث تهرانی با استایلی خاص و جسورانه/عکس

حدیثه تهرانی، تصویری جذاب از خود را در حال موتورسواری در خیابان‌های تهران در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. در این عکس، او با استایل خاص و لباس‌های چرمی، سوار بر موتورسیکلتی مات و مشکی دیده می‌شود. این تصویر به‌سرعت توجه مخاطبان را جلب کرده و بازخوردهای زیادی را در پی داشته است.

با این حال، نکته‌ای که باعث شده این پست همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی بماند، عدم توضیح حدیثه تهرانی درباره واقعی بودن یا تبلیغاتی بودن این تصویر است. او در توضیحات پست اشاره‌ای به این موضوع نکرده و تنها به انتشار تصویر بسنده کرده است.