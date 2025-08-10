قیمت موتور سیکلت در مرداد ۱۴۰۴ چند؟ + جدول
قیمت موتور سیکلت در مرداد ۱۴۰۴ آرام مانده و بیشتر محصولات با همان نرخ پیشین معامله میشوند.
|
مدل
|
سال
|
کارکرد
|
قیمت
|
هوندا 125 CDI
|
1403
|
2.200
|
75.000.000
|
هوندا 150 CGL
|
1402
|
2.400
|
85.000.000
|
هوندا کلیک 150
|
1399
|
19.000
|
56.000.000
|
هوندا کلیک 150
|
1400
|
34.800
|
163.000.000
|
طرح ویو 125
|
1392
|
30.000
|
42.000.000
|
مدناس گالکسی 130 Gt
|
1389
|
53.000
|
78.000.000
|
کویر موتور 150 S2
|
1402
|
6.000
|
89.000.000
|
دایچی 150 CR
|
1402
|
13.500
|
90.000.000
|
مدل
|
سال
|
قیمت (تومان)
|
آپریلیا، SXR 160
|
1402
|
148.000.000
|
اس وای ام گلکسی J 200
|
1403
|
215.000.000
|
اس وای ام، گلکسی NA 180
|
1403
|
189.000.000
|
ایران دوچرخ، XY150
|
1402
|
76.000.000
|
بنلی TNT 150
|
1403
|
142.000.000
|
بنلی، TNT 249S
|
1403
|
362.000.000
|
تی وی اس، انتورک 125
|
1402
|
177.000.000
|
دایچی، JP 150
|
1402
|
110.000.000
|
شاهین موتور، دلتا SX2
|
1403
|
210.000.000
|
کبیر موتور، KLD 200
|
1402
|
99.000.000
|
کی وی، K249R
|
1403
|
335.000.000
|
نیرو موتور شیراز، احسان 200
|
1402
|
77.000.000
|
نیرو موتور شیراز، پرواز 150
|
1403
|
108.000.000
|
وسپا جی تی وی 300
|
1403
|
1.190.000.000
|
هوندا، کلیک 160
|
1403
|
290.000.000
|
هوندا اکتیوا 125
|
1402
|
172.000.000
|
یاماها، AEROX 155
|
1403
|
370.000.000
|
تی وی اس استار HLX 150
|
1404
|
165.000.000