قیمت موتور سیکلت در مرداد ۱۴۰۴ چند؟ + جدول

قیمت موتور سیکلت در مرداد ۱۴۰۴ آرام مانده و بیشتر محصولات با همان نرخ پیشین معامله می‌شوند.

مدل

سال

کارکرد

قیمت 

هوندا  125 CDI

1403

2.200

75.000.000

هوندا  150 CGL

1402

2.400

85.000.000

هوندا کلیک 150

1399

19.000

56.000.000

هوندا کلیک 150

1400

34.800

163.000.000

طرح ویو 125

1392

30.000

42.000.000

مدناس گالکسی 130 Gt

1389

53.000

78.000.000

کویر موتور 150 S2

1402

6.000

89.000.000

دایچی 150 CR

1402

13.500

90.000.000

مدل

سال

قیمت (تومان)

آپریلیا، SXR 160

1402

148.000.000

اس وای ام گلکسی J 200

1403

215.000.000

اس وای ام، گلکسی NA 180

1403

189.000.000

ایران دوچرخ، XY150

1402

76.000.000

بنلی TNT 150

1403

142.000.000

بنلی، TNT 249S

1403

362.000.000

تی وی اس، انتورک 125

1402

177.000.000

دایچی، JP 150

1402

110.000.000

شاهین موتور، دلتا SX2

1403

210.000.000

کبیر موتور، KLD 200

1402

99.000.000

کی وی، K249R

1403

335.000.000

نیرو موتور شیراز، احسان 200

1402

77.000.000

نیرو موتور شیراز، پرواز 150

1403

108.000.000

وسپا جی تی وی 300

1403

1.190.000.000

هوندا، کلیک 160

1403

290.000.000

هوندا اکتیوا 125

1402

172.000.000

یاماها، AEROX 155

1403

370.000.000

 تی وی اس استار HLX 150

1404

165.000.000
منبع تجارت نیوز
انتهای پیام/
