طرح کالابرگ الکترونیکی تمدید شد

مشمولان دهک‌های درآمدی اول تا هفتم همچنان می‌توانند نسبت به خرید کالا در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی اقدام کنند.

مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی از ۷ تیر ۱۴۰۴ در حال اجرا است و طبق اعلام قبلی، مشمولان می‌توانند تا پایان مرداد نسبت به استفاده از این طرح اقدام کنند.

این در حالی است که سخنگوی طرح کالابرگ اعلام کرده است در صورت عدم خرید تمام مشمولان، احتمال دارد این فرصت یک ماه دیگر نیز تمدید شود که در این صورت، طرح تا اواخر شهریور ادامه خواهد داشت.

مرجان دبیری، سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیکی، با اشاره به واریز اعتبار برای تمامی مشمولان دهک‌های اول تا هفتم گفته است: «برای سه دهک نخست ۵۰۰ هزار تومان و برای سایر دهک‌ها ۳۵۰ هزار تومان اعتبار به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.»

کالابرگ الکترونیکی سازوکاری برای حمایت معیشتی از خانوار‌های مشمول است که طی آن، اعتبار خرید کالا‌های اساسی به‌صورت ماهانه در کارت بانکی یا اپلیکیشن ویژه شارژ می‌شود. با استفاده از این اعتبار، افراد می‌توانند کالا‌های تعیین‌شده را با قیمت ثابت از فروشگاه‌های طرف قرارداد تهیه کنند.

تاکنون ۳ مرحله از این طرح اجرا شده و احتمالا در ماه‌های آینده اجرای این طرح برای دهک‌های اول تا سوم ادامه پیدا کند.

