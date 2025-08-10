خبرگزاری کار ایران
قیمت دام زنده امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دام زنده امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1671918
قیمت دام زنده امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ مشخص شد.

نام استان

حداقل قیمت گوسفند زنده

حداکثر قیمت گوسفند زنده

حداقل قیمت گوساله زنده

حداکثر قیمت گوساله زنده

تهران

۳۰۰.۰۰۰

۳۳۰.۰۰۰

۲۱۰.۰۰۰

۲۳۰.۰۰۰

اصفهان

۳۰۰.۰۰۰

۳۳۰.۰۰۰

۲۱۰.۰۰۰

۲۳۰.۰۰۰

خراسان رضوی

۲۹۵.۰۰۰

۳۰۵.۰۰۰

۲۳۰.۰۰۰

۲۴۰.۰۰۰

فارس

۳۰۰.۰۰۰

۳۳۰.۰۰۰

۲۳۰.۰۰۰

۲۵۰.۰۰۰

مرکزی

۳۰۰.۰۰۰

۳۲۰.۰۰۰

۲۱۰.۰۰۰

۲۲۰.۰۰۰

قم

۳۱۰.۰۰۰

۳۲۰.۰۰۰

۲۱۰.۰۰۰

۲۲۰.۰۰۰

همدان

۳۱۰.۰۰۰

۳۲۰.۰۰۰

۲۱۰.۰۰۰

۲۳۰.۰۰۰

چهارمحال و بختیاری

۲۹۰.۰۰۰

۳۱۰.۰۰۰

۲۰۰.۰۰۰

۲۱۰.۰۰۰

یزد

۲۹۰.۰۰۰

۳۲۰.۰۰۰

۲۰۰.۰۰۰

۲۱۰.۰۰۰
منبع تجارت نیوز
انتهای پیام/
