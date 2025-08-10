۱۰ اوت روز جهانی بایودیزل یا زیست دیزل است
دهم اوت، روزی است که به طور غیررسمی به عنوان روز جهانی بایودیزل (World Biodiesel Day) شناخته میشود. این روز فرصتی است برای بزرگداشت یکی از مهمترین راهحلها در مسیر کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و مقابله با تغییرات اقلیمی. در این روز، تلاشهای جهانی برای توسعه، تولید و استفاده از سوختهای پاک و تجدیدپذیر مانند بایودیزل گرامی داشته میشود.
بایودیزل چیست؟
بایودیزل یا زیستدیزل، یک سوخت تجدیدپذیر و پاک است که از منابع زیستی مانند روغنهای گیاهی (مانند سویا، کلزا و روغن نخل) یا چربیهای حیوانی تولید میشود. این سوخت را میتوان در موتورهای دیزلی استاندارد بدون نیاز به تغییرات اساسی در موتور استفاده کرد، یا آن را با دیزل نفتی مخلوط نمود.
تاریخچه و اهمیت
تاریخچه بایودیزل به سال ۱۸۹۳ بازمیگردد، زمانی که مخترع موتور دیزل، "رودلف دیزل" (Rudolf Diesel)، موتور خود را با روغن بادامزمینی به نمایش گذاشت. او اعتقاد داشت که روغنهای گیاهی در آینده به عنوان سوخت موتورهای دیزلی نقش مهمی ایفا خواهند کرد. با این حال، با کشف و توسعه سوختهای فسیلی ارزان، این ایده به مدت طولانی به حاشیه رفت.
در دهههای اخیر، با افزایش آگاهی درباره آلودگی هوا و گرمایش جهانی، بایودیزل دوباره مورد توجه قرار گرفت. امروزه، بایودیزل به عنوان یک جایگزین پایدار برای دیزل نفتی شناخته میشود که فواید زیستمحیطی قابل توجهی دارد:
کاهش انتشار گازهای گلخانهای: تولید و استفاده از بایودیزل در مقایسه با سوختهای فسیلی، انتشار دیاکسید کربن و سایر گازهای گلخانهای را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.
کاهش آلایندههای سمی: بایودیزل حاوی گوگرد نیست و در نتیجه، انتشار اکسیدهای گوگردی که باعث باران اسیدی میشوند را از بین میبرد.
تجدیدپذیری: بایودیزل از منابع طبیعی و تجدیدپذیر تولید میشود و وابستگی به ذخایر محدود نفت را کاهش میدهد.
اقتصاد محلی: تولید بایودیزل میتواند به اقتصاد کشاورزی محلی کمک کند و فرصتهای شغلی جدید ایجاد کند.