تخم‌مرغ یکی از بهترین منابع پروتئینی محسوب می‌شود، در حالی که یکی از منابع کلیدی برای دریافت ویتامین B۱۲ نیز هست.

درواقع، هر عدد تخم‌مرغ حدود ۱.۴ میکروگرم ویتامین B۱۲ دارد. بنابراین، خوردن ۲ عدد تخم‌مرغ در وعده صبحانه می‌تواند به تامین ویتامین B۱۲ روزانه بدن کمک کند.

مواد مغذی مهم دیگری هم در تخم‌مرغ وجود دارند؛ ویتامین D که برای سلامت استخوان‌ها، دندان‌ها و عضله‌ها ضروری است، سلنیوم و همچنین کولین.

ماده کولین به متابولیسم طبیعی چربی و عملکرد مطلوب کبد کمک می‌رساند.

منبع سلامت نیوز

انتهای پیام/