ترکیه گرم‌ ترین ماه جولای ۵۵ سال خود را ثبت کرد

وزارت محیط زیست ترکیه اعلام کرد گرم‌ترین جولای خود را در ۵۵ سال گذشته ثبت کرده است.

به گفته این وزارتخانه دمای ثبت شده در ۶۶ ایستگاه از ۲۲۰ ایستگاه هواشناسی کشور، افزایش متوسط ۱.۹ درجه سانتیگراد نسبت به سال‌های گذشته را نشان می‌دهد.

بالاترین دمای ثبت شده تاکنون، ۵۰.۵ درجه سانتیگراد، نیز در اواخر ماه ژوئیه در سیلوپی، جنوب شرقی ترکیه ثبت شد.

سیلوپی، شهری در استان شرناق، در حدود ۱۰ کیلومتری مرزهای عراق و سوریه واقع شده است.

این دما رکورد ملی قبلی ۴۹.۵ درجه سانتیگراد ثبت شده در آگوست ۲۰۲۳ در استان غربی اسکی‌شهیر را شکست.

ترکیه هفته‌ها با گرمای سوزان و چندین آتش‌سوزی جنگلی روبرو بوده است.

ماه گذشته چهارده نفر در نبرد با آتش‌سوزی‌ها در غرب کشور جان خود را از دست دادند.

صدها نفر دیروز جمعه در استان شمال غربی چناق قلعه تخلیه شدند، جایی که تنگه شلوغ داردانل به دلیل دو آتش‌سوزی مهیب به روی ترافیک دریایی بسته شده بود.

