تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا (JWST) احتمالاً موفق به ثبت تصویر یک سیاره بزرگ در نزدیکی ستاره «آلفا قنطورس A» شده است که فقط چهار سال نوری با زمین فاصله دارد.

این سیاره که ابعادی در اندازه زحل دارد، فقط یک‌بار در تابستان ۲۰۲۴ توسط جیمز وب دیده شد و دو تلاش بعدی برای رصد آن در سال ۲۰۲۵ بی‌نتیجه ماند.

پژوهشگران معتقدند سیاره ممکن است در مسیر مداری خود وارد محدوده درخشش شدید ستاره شده و موقتاً از دید جیمز وب پنهان مانده باشد. این توضیح منطقی است و پیش‌بینی می‌کند که سیاره دوباره در سال ۲۰۲۶ یا ۲۰۲۷ دیده خواهد شد. این مشاهدات بعدی برای تأیید وجود سیاره حیاتی هستند.

اگر وجود این سیاره تأیید شود، تبدیل به مهم‌ترین کشف جیمز وب تا امروز خواهد شد.

در صورت اثبات، این جرم آسمانی نزدیک‌ترین سیاره شناخته‌شده به زمین خواهد بود که در منطقه قابل سکونت یک ستاره یعنی جایی که آب مایع می‌تواند وجود داشته باشد، قرار دارد. البته ابعاد بزرگ آن (هم‌اندازه زحل) شانس وجود حیات مشابه زمین را بسیار کم می‌کند.

این سیاره که در فاصله‌ای معادل دو برابر فاصله زمین تا خورشید به دور ستاره‌اش می‌چرخد همچنین رکورد نزدیک‌ترین سیاره‌ای که تاکنون به‌طور مستقیم تصویربرداری شده را خواهد شکست.

برای رصد این سیاره احتمالی، جیمز وب از ابزار MIRI و یک ماسک کورونوگراف استفاده کرد تا نور خیره‌کننده ستاره مسدود شود و سیارات کم‌نور اطراف آن قابل مشاهده باشند.

