سگ قهرمان جان یک نفر را در کیش نجات داد/فیلم
یک سگ به نام «سوفیا» با واکنشی سریع و قهرمانانه، جان فردی را که در حال غرق شدن در جزیره کیش بود نجات داد.
: در ساحل کیش و در محدوده اسکله دامون، سگی به نام «سوفیا» با واکنشی سریع و قهرمانانه، جان فردی را که در حال غرق شدن بود نجات داد. طبق گزارش رسانههای محلی کیش، این فرد هنگام شنا دچار گرفتگی عضلانی شده و کنترل خود را از دست داده بود. در همین لحظه، «سوفیا» که همراه صاحب خود در ساحل حضور داشت، بلافاصله وارد آب شد و با شنا به سوی فرد آسیبدیده رفت و او را تا رسیدن نیروهای امداد و نجات، بالای آب نگه داشت. حاضران در صحنه با تحسین از این اقدام کمنظیر، از سوفیا و صاحبش تقدیر کردند.