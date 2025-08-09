کفش مناسب برای پیاده روی اربعین را چطور انتخاب کنیم؟
فلوشیپ تخصصی مچ پا و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اهمیت حفظ سلامت پا در مسیر پیادهروی اربعین، نسبت به خطرات احتمالی از جمله تاول، عفونت قارچی و پیچخوردگی مچ پا هشدار داد و توصیههایی تخصصی برای پیشگیری از این آسیبها ارائه کرد.
دکتر علیرضا موسویان با تأکید بر مراقبت از سلامت پا در پیادهروی اربعین، گفت: با توجه به همزمانی پیادهروی اربعین با فصل تابستان، امکان بروز تاول و قارچ بین انگشتان به دلیل تعریق و گرمای بالا وجود دارد. استفاده از کفشهایی که امکان گردش هوا داشته باشند و از پیچخوردگی مچ پا جلوگیری کنند، یکی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه است.
کفش نو نپوشید، دمپایی همراه داشته باشید
وی با تأکید بر اینکه استفاده از کفش نو توصیه نمیشود، افزود: کفش مناسب برای پیادهروی باید سبک، نرم، انعطافپذیر و در عین حال به مدت کافی استفاده شده باشد تا به فرم پا عادت کرده باشد. نوک کفش باید فضای کافی برای تحرک انگشتان داشته و کفی آن با قوسهای طبیعی پا همخوانی داشته باشد.
دکتر موسویان ادامه داد: استفاده از کفیهای چرمی طبیعی، باعث کاهش فشار به کف پا میشود. همراه داشتن یک جفت دمپایی نرم و راحت برای زمان استراحت نیز توصیه میشود، به ویژه در مواقعی که پا دچار تورم شده است.
نکات کلیدی در انتخاب کفش پیادهروی
این فلوشیپ تخصصی مچ پا درباره ویژگیهای کفش مناسب گفت: ارتفاع پاشنه باید حدود ۲ تا ۳ سانتیمتر باشد و از زیر پنجه بلندتر نباشد. همچنین کفش باید دارای پاشنه نرم باشد تا به کمر فشار وارد نکند. کفشهای پاشنهبلند یا با کفی نازک ممکن است منجر به مشکلات عضلانی – مفصلی شوند. بنابراین کفش باید از مدتی قبل مورد استفاده قرار گیرد تا با فرم پا تطابق پیدا کند.
زائران دیابتی و افراد با سابقه جراحی پا احتیاط کنند
دکتر موسویان تأکید کرد: افرادی که دچار زخم پای دیابتی هستند یا به تازگی تحت عمل جراحی مچ پا قرار گرفتهاند، بهتر است از شرکت در پیادهروی اربعین خودداری کرده و زیارت را به زمان دیگری موکول کنند.
وی ادامه داد: زائران نباید تمام مسیر را با دمپایی طی کنند. این موضوع بهویژه در بیماران دیابتی و سالمندان میتواند منجر به زخمهای عفونی و جبرانناپذیر شود.
راهکارهایی برای پیشگیری از آسیب
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، با اشاره به اقدامات مراقبتی توصیه شده، اظهار کرد: شستوشو و خشککردن مرتب پا، کنترل قند خون، استفاده از روغنهای مناسب برای ماساژ پا و آمادهسازی بدن با پیادهرویهای منظم پیش از سفر، از اقدامات مهم برای کاهش عوارض احتمالی این مسیر معنوی است.
در صورت آسیب، به پزشک مراجعه شود
بر اساس گزارش سایت وبدا، دکتر موسویان در پایان تأکید کرد: افرادی که دچار پیچخوردگی مکرر مچ پا در طول مسیر شدهاند، حتماً پس از بازگشت به پزشک مراجعه کنند. همچنین از مصرف خودسرانه داروهای مسکن و ضد التهاب اجتناب شود و مصرف دارو فقط تحت نظر پزشک انجام گیرد.