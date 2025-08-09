خداحافظ موتور ۱۲ سیلندر! / پایان پیشرانه نمادین بنتلی پس از بیست سال

پس از ۲۰ سال و تولید بیش از ۱۰۰ هزار خودروی ۱۲ سیلندر، موتور نمادین W-۱۲ بنتلی در حال رفتن به گورستان بزرگ خودروها است. اما این خداحافظی با یک پایان خوب همراه است. در طول هفته خودروی مونتری (Monterey Car Week)، بنتلی از خودروی جدید خود، یعنی مولینر بتور کانورتیبل (Batur Convertible by Mulliner) رونمایی می‌کند. بتور جدید، نسخه‌ای شیک‌تر از خودروی روباز قدرتمند و زیبای این خودروساز است.

قدرتمند، منحصربه‌فرد و سفارشی

مولینر بتور کانورتیبل با موتور ۶٫۰ لیتری W-۱۲ توئین توربوشارژ بنتلی، ۷۴۰ اسب بخار قدرت تولید می‌کند؛ همان مقدار قدرت مدل‌های استاندارد کانورتیبل و کوپه. با این حال، این ۷۴۰ اسب بخار با یک طراحی منحصربه‌فرد که با همکاری یکی از مشتریان بنتلی خلق شده، همراه است.

نمای بیرونی این خودرو دارای رنگ Opalite با جزئیات Beluga و Mandarin است، از جمله یک خط مسابقه‌ای مرکزی با دو خط کوچک‌تر در دو طرف. فضای داخلی آن دارای طراحی ‘one plus one’ است که در سمت راننده از چرم مشکی Beluga و آلکانترا و در سمت سرنشین از رنگ سفید Linen با آلکانترا استفاده شده است.

محفظه بار عقب دارای جزئیات مشکی Beluga و نارنجی Mandarin مشابه است که با یک مجموعه چمدان دوتکه طراحی شده مخصوص کامل می‌شود. درست مانند صندلی‌ها، حتی چمدان‌ها نیز به رنگ مشکی Beluga و سفید Linen هستند؛ یکی برای راننده و یکی برای سرنشین.

Batur Convertible by Mulliner هفته آینده در کالیفرنیا و در جریان هفته خودروی مونتری رونمایی می‌شود. طبیعتاً، بنتلی قیمتی برای جدیدترین بتور خود که آن را واقعاً منحصربه‌فرد می‌خواند، اعلام نکرده است. با این حال، این بتور کانورتیبل احتمالاً یکی از آخرین بنتلی‌هایی است که تاکنون با موتور ۱۲ سیلندر نمادین این خودروساز تولید شده است. تنها به همین دلیل، می‌توان گفت که این خودرو بی‌قیمت است.

