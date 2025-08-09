اشتباهاتی که مغز را پیر میکند
یک مطالعه جدید نشان می دهد که بیماری های مغزی مانند سکته مغزی، زوال عقل و افسردگی عوامل خطر مشترکی دارند و تغییر هر یک از آنها می تواند خطر ابتلا به هر سه بیماری را در فرد کاهش دهد.
محققان گزارش دادند توجه به عوامل مختلفی مانند فشار خون، قند خون، کلسترول، فعالیت بدنی، خواب، استرس، مصرف الکل و سیگار کشیدن میتواند به طور قابل توجهی خطر ابتلاء به سه بیماری مغزی مرتبط با افزایش سن را کاهش دهد.
محقق ارشد دکتر «سانجولا سینگ»، محقق اصلی در آزمایشگاههای مراقبت از مغز در ماساچوست، گفت: «مطالعه ما ۱۷ عامل خطر قابل تغییر مشترک بین سکته مغزی، زوال عقل و افسردگی در اواخر عمر را شناسایی کرد. گامهای مختلفی وجود دارد که افراد میتوانند برای کاهش خطر ابتلاء به این بیماریهای مغزی مرتبط با سن انجام دهند.»
محققان در یادداشتهای پسزمینه گفتند حداقل ۶۰ درصد سکتههای مغزی، ۴۰ درصد موارد زوال عقل و ۳۵ درصد از تشخیصهای افسردگی در اواخر عمر با عوامل خطر مرتبط با سبک زندگی مرتبط هستند
دکتر «جاسپر سنف»، محقق دیگر این مطالعه، گفت: «زوال عقل، سکته مغزی و افسردگی در اواخر عمر به هم مرتبط و درهم تنیده شده اند، بنابراین اگر به یکی از آنها مبتلا شوید، احتمال زیادی وجود دارد که در آینده به دیگری مبتلا شوید.»
محققان برای بررسی آنچه که تفاوت ایجاد میکند، دادههای ۵۹ مطالعه قبلی در مورد عوامل خطر مرتبط با سلامت مغز را جمع آوری کردند.
از این مطالعات، محققان عوامل خطر مشترک حداقل دو مورد از سه شرایط را شناسایی کردند. آنها همچنین تأثیر نسبی هر عامل را بر احتمال مرگ زودهنگام یا کاهش کیفیت زندگی افراد تخمین زدند.
محققان دریافتند از ۱۷ عامل خطر شناسایی شده، فشار خون بالا و بیماری شدید کلیوی بیشترین تأثیر را بر خطر سکته مغزی، زوال عقل و افسردگی اواخر عمر دارند.
سایر عوامل خطر مهم عبارتند از چاقی، قند خون، کلسترول، مصرف الکل، رژیم غذایی، کاهش شنوایی، درد، فعالیت بدنی، هدفمندی در زندگی، خواب، سیگار کشیدن، مشارکت اجتماعی و استرس.
محققان همچنین درگیر شدن در فعالیتهای اوقات فراغت مانند انجام پازل را مورد بررسی قرار دادند که با کاهش خطر ابتلاء به بیماری نیز همراه بود.
سنف گفت: «از آنجایی که آنها در این عوامل خطر همپوشانی مشترک دارند، تلاشهای پیشگیرانه میتواند منجر به کاهش بروز بیش از یکی از این بیماریها شود، که فرصتی برای کاهش همزمان بار بیماریهای مغزی مرتبط با افزایش سن فراهم میکند.»
محققان از این نتایج برای بهبود بیشتر امتیاز مراقبت از مغز که برای اندازهگیری تلاشها برای محافظت از سلامت مغز ایجاد کردهاند، استفاده خواهند کرد.