این ماده غذایی خواص ضد سرطان دارد
نتایج یک مطالعه بالینی جدید نشان میدهد که مصرف منظم گردو میتواند با کاهش التهاب در بدن، از پیشرفت سرطان روده بزرگ جلوگیری کند.
گردو یکی از مغزهای پرخاصیت و پرمصرف در رژیم غذایی انسان است که به دلیل ترکیب منحصربهفردی از اسیدهای چرب امگا-۳، پروتئین، آنتیاکسیدانها و ویتامینها، فواید زیادی برای سلامت دارد. مصرف منظم گردو میتواند به کاهش التهاب، بهبود عملکرد مغز، تقویت سلامت قلب و کاهش کلسترول کمک کند. همچنین مطالعات جدید نشان دادهاند که ترکیبات زیستفعال موجود در گردو، بهویژه پلیفنولهایی مانند الگیتانینها، با تأثیر بر میکروبیوتای روده میتوانند در پیشگیری از برخی سرطانها از جمله سرطان روده بزرگ نقش مؤثری ایفا کنند.
پژوهشگران دانشکده پزشکی دانشگاه کانتیکت در آمریکا طی یک تحقیق بالینی، تاثیر مصرف گردو را بر کاهش خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه که در مجله تخصصی Cancer Prevention Research منتشر شده، نشان میدهد که ترکیبات موجود در گردو میتوانند به مهار فرآیندهای التهابی و سرطانی در بدن کمک کنند.
نقش اصلی در این فرآیند را الاژیتانینها ایفا میکنند؛ این ترکیبات پلیفنولی گیاهی در دستگاه گوارش توسط میکروبیوتای روده به اورولیتین A تبدیل میشوند. اورولیتین A مادهای است با خواص ضدالتهابی قوی که میتواند رشد تومورها را مهار کند.
در این مطالعه سههفتهای، ۳۹ شرکتکننده بین ۴۰ تا ۶۵ سال که در معرض خطر بالای ابتلا به سرطان کولورکتال بودند، روزانه تحت نظارت پزشکان گردو مصرف کردند. در طول مطالعه، نمونههای خون، ادرار، و مدفوع شرکتکنندگان مورد بررسی قرار گرفت و در پایان نیز کولونوسکوپی انجام شد.
نتایج نشان داد سطح شاخصهای التهابی در بدن این افراد بهویژه در افراد دارای اضافه وزن که توانایی بیشتری در تولید اورولیتین A داشتند، کاهش یافته است. همچنین سطوح بالاتر این ترکیب با کاهش پروتئینهای مرتبط با رشد تومور در بافتهای پلیپی ارتباط مستقیم داشت.
محققان با توجه به خطرات اندک و مزایای متعدد گردو، توصیه میکنند که مصرف روزانه مقدار کمی گردو میتواند به عنوان یک راهکار مؤثر در پیشگیری از بیماریهای سرطانی بهویژه سرطانهای دستگاه گوارش مورد استفاده قرار گیرد.