طبق این پژوهش، بدنه‌ی جانبی این بمب نسبت به گلوله‌های ضدهوایی دقیق، به‌ویژه در زاویه‌های خاص، آسیب‌پذیر است. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد که توپ‌های ضدهوایی مانند Oerlikon GDF که در کشورهای مختلف از جمله ایران استفاده می‌شوند، می‌توانند در شرایط خاص این بمب را پیش از اصابت به هدف منهدم کنند.

تحلیلگران با معرفی تاکتیکی به نام «کنترل آتش به سبک تک‌تیرانداز»، روشی تئوریک برای افزایش احتمال انهدام GBU-57 ارائه کرده‌اند، اگرچه این روش نیازمند هماهنگی گسترده میان رادار، سامانه‌های جنگ الکترونیک و سلاح‌های دقیق است و اجرای آن در میدان نبرد با چالش‌هایی روبرو خواهد بود.

