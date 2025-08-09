خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف آسیب‌پذیری بمب‌های سنگرشکن آمریکایی

کشف آسیب‌پذیری بمب‌های سنگرشکن آمریکایی
کد خبر : 1671474
لینک کوتاه کپی شد.

پژوهشگران نظامی در چین از یک آسیب‌پذیری مهم در بمب سنگرشکن «GBU-57» آمریکا پرده برداشتند؛ بمبی فوق‌سنگین که برای انهدام تاسیسات زیرزمینی طراحی شده است.

طبق این پژوهش، بدنه‌ی جانبی این بمب نسبت به گلوله‌های ضدهوایی دقیق، به‌ویژه در زاویه‌های خاص، آسیب‌پذیر است. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد که توپ‌های ضدهوایی مانند Oerlikon GDF که در کشورهای مختلف از جمله ایران استفاده می‌شوند، می‌توانند در شرایط خاص این بمب را پیش از اصابت به هدف منهدم کنند.

تحلیلگران با معرفی تاکتیکی به نام «کنترل آتش به سبک تک‌تیرانداز»، روشی تئوریک برای افزایش احتمال انهدام GBU-57 ارائه کرده‌اند، اگرچه این روش نیازمند هماهنگی گسترده میان رادار، سامانه‌های جنگ الکترونیک و سلاح‌های دقیق است و اجرای آن در میدان نبرد با چالش‌هایی روبرو خواهد بود.

منبع خبر آنلاین
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور