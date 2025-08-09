شیوع یک تب ویروسی در ۱۶ کشور
بیش از ۲۴۰ هزار مورد ابتلا به «چیکونگونیا» و ۹۰ مورد مرگ مرتبط با آن در ۱۶ کشور از ابتدای سال جاری میلادی (۲۰۲۵) ثبت شده است.
طبق اعلام مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماریها (ECDC)، موارد ابتلا به تب ویروسی چیکونگونیا که از طریق پشه منتقل میشود، رو به افزایش است و از ابتدای سال جاری حدود ۲۴۰ هزار مورد ابتلا در سراسر جهان ثبت شده است.
موارد ابتلا به این ویروس تا ماه ژوئیه در ۱۶ کشور و منطقه در سراسر قاره آمریکا، آفریقا، آسیا و اروپا ثبت شده بود که منجر به ۹۰ مورد مرگ شد.
بخش عمدهای از موارد ابتلا در آمریکای لاتین گزارش شده و این درحالیست که بیش از ۳۴ هزار مورد ابتلا در آسیا در کشورهای چین، هند، سریلانکا، موریس، سنگاپور، پاکستان، تایوان و همچنین در هنگ کنگ تأیید شده است.
آمریکای لاتین بخش عمدهای از موارد ابتلا به چیکونگونیا را تشکیل میدهد و برزیل با بیش از ۱۸۵ هزار مورد در صدر قرار دارد.
بنابر این گزارش، قاره آمریکا بیشترین تعداد موارد ابتلا به چیکونگونیا را به خود اختصاص داده است به طوری که برزیل با ۱۸۵ هزار و ۵۵۳ مورد، بولیوی با ۴۷۲۱ مورد، آرژانتین با ۲۸۳۶ مورد و پرو با ۵۵ مورد در رتبههای بعدی قرار دارند.
پس از برزیل، چین هم با نزدیک به ۸۰۰۰ مورد ابتلا در استان جنوبی گوانگدونگ، در صدر آسیا قرار دارد. استان گوانگدونگ امسال بیشترین موارد ابتلا به این بیماری ویروسی را ثبت کرد.
پس از چین، سنگاپور و تایوان هر کدام ۱۷ مورد ابتلا را ثبت کردهاند که بسیاری از مبتلایان سابقه سفر به مناطق شیوع این بیماری را داشتهاند.
منطقه آفریقا هم موارد ابتلا به چیکونگونیا را در سنگال و کنیا گزارش کرده است.
در همین حال، کشورهای اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا موارد وارد شده از سایر کشورهای آفریقایی مانند ماداگاسکار و سیشل را گزارش کردند که احتمالاً نشاندهنده شیوع گستردهتر چیکونگونیا در منطقه اقیانوس هند است.
ویروس چیکونگونیا از طریق نیش پشه آلوده به افراد منتقل میشود و شایعترین علائم آن شامل تب و درد مفاصل است.
این ویروس به ندرت کشنده است اما نوزادان، سالمندان و افرادی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، در معرض خطر بیشتری هستند.