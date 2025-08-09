GPT-۵ به مایکروسافت آمد!

مدل‌های جدید GPT-۵ که امروز به‌طور رسمی توسط OpenAI معرفی شدند، حالا در سرویس‌های مختلف مایکروسافت از جمله کوپایلت، مایکروسافت ۳۶۵ کوپایلت، آزور AI Foundry و گیت‌هاب کوپایلت نیز در دسترس قرار گرفته‌اند. این یک عرضه گسترده از GPT-۵ است که در قالب «حالت هوشمند» (Smart Mode) به کوپایلت اضافه شده؛ قابلیتی که جزئیات آن ماه گذشته در برنامه‌ی Notepad تشریح شده بود.

حالت هوشمند جدید در کوپایلت این امکان را فراهم می‌کند که دستیار هوش مصنوعی، بسته به نوع وظیفه، به‌صورت خودکار بین مدل‌ها جابه‌جا شود؛ مثلاً در برخی مواقع از مدل دقیق‌تری برای استدلال عمیق‌تر استفاده کند یا در مواقع دیگر، پاسخ سریع‌تری ارائه دهد. درست همان‌طور که OpenAI دسترسی رایگان به GPT-۵ را برای کاربران نسخه رایگان ChatGPT فراهم کرده، این مدل در کوپایلت نیز برای کاربران رایگان قابل‌استفاده خواهد بود.

کاربران مایکروسافت ۳۶۵ کوپایلت نیز از امروز به GPT-۵ دسترسی پیدا می‌کنند. مایکروسافت در یک پست وبلاگی اعلام کرد: «با استفاده از GPT-۵، عملکرد مایکروسافت ۳۶۵ کوپایلت در تحلیل سؤالات پیچیده، حفظ انسجام در گفت‌وگوهای طولانی‌مدت و درک دقیق‌تر از زمینه‌ی کاری کاربر بهبود یافته است.» همچنین استودیو کوپایلت نیز به‌عنوان بخشی از عرضه‌ی امروز به این مدل دسترسی خواهد داشت.

از سوی دیگر، گیت‌هاب هم GPT-۵ را امروز به تمامی پلن‌های پولی گیت‌هاب کوپایلت اضافه کرده تا توسعه‌دهندگان بتوانند کیفیت بهبودیافته‌ی تولید کد را در مدل جدید OpenAI تجربه کنند. مدل جدید GPT-۵ در چهار نسخه مختلف عرضه شده و بهبودهای چشمگیری در زمینه‌ی استدلال منطقی و کیفیت کدنویسی ارائه داده است. نسخه‌ی اصلی این مدل برای وظایف منطقی و چندمرحله‌ای طراحی شده و نسخه‌ی GPT-۵-chat نیز برای مکالمات چندوجهی و آگاهانه، مخصوص کاربردهای سازمانی تنظیم شده است.

در نهایت، مایکروسافت اعلام کرده که GPT-۵ از طریق آزور AI Foundry نیز در دسترس توسعه‌دهندگان قرار خواهد گرفت تا بتوانند آن را در اپلیکیشن‌های مبتنی بر هوش مصنوعی به‌کار گیرند. در این پلتفرم، توسعه‌دهندگان می‌توانند با استفاده از «مسیریاب مدل» (model router) از انتخاب دقیق مدل مناسب برای هر وظیفه یا پرسش اطمینان حاصل کنند.

منبع خبر آنلاین

