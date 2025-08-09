خبرگزاری کار ایران
ایلان ماسک عقب‌نشینی کرد / پایان پروژه‌ای که قرار بود آینده‌ رانندگی را تغییر دهد

ایلان ماسک عقب‌نشینی کرد / پایان پروژه‌ای که قرار بود آینده‌ رانندگی را تغییر دهد
در تحولی مهم برای صنعت هوش مصنوعی، شرکت تسلا به‌طور رسمی پروژه‌ی ابررایانه‌ Dojo را متوقف کرده و تیم توسعه‌ این پروژه را منحل کرده است؛ پروژه‌ای که ایلان ماسک آن را کلید دستیابی به رانندگی تمام‌خودکار می‌دانست.

«پیتر بنن» رهبر تیم Dojo از تسلا جدا شده و سایر اعضای تیم نیز به پروژه‌های دیگر مراکز داده و محاسباتی درون تسلا منتقل شده‌اند. این تصمیم، تنها یک سال پس از آن صورت می‌گیرد که ماسک وعده داده بود تیم هوش مصنوعی تسلا «دو برابر توان» خود را صرف توسعه‌ Dojo خواهد کرد.

استارتاپ جدید از دل تیم Dojo

حدود ۲۰ نفر از اعضای سابق تیم Dojo نیز به‌تازگی استارتاپ جدیدی به نام DensityAI را بنیان گذاشته‌اند که قرار است در زمینه‌ توسعه‌ تراشه، سخت‌افزار و نرم‌افزارهای مرتبط با مراکز داده‌ هوش مصنوعی فعالیت کند. این تیم را «گنیش ونکاتارامانان» (رئیس پیشین Dojo) رهبری می‌کند.

آیا تسلا مسیر هوش مصنوعی را تغییر داده؟

ماسک از سال ۲۰۱۹ از Dojo به‌عنوان زیرساخت اصلی برای پردازش داده‌های ویدیویی و رسیدن به رانندگی خودکار کامل یاد می‌کرد. تحلیلگران «مورگان استنلی» حتی پیش‌بینی کرده بودند که Dojo می‌تواند تا ۵۰۰ میلیارد دلار به ارزش بازار تسلا بیفزاید. اما حالا، تمرکز تسلا از Dojo به سمت پروژه‌ جدیدی به‌نام Cortex تغییر یافته است؛ یک ابرخوشه‌ پردازشی در مقر مرکزی تسلا در آستین تگزاس.

وابستگی بیشتر به انویدیا و سامسونگ

با پایان پروژه Dojo، تسلا قصد دارد بیش‌ازپیش به تراشه‌های شرکت‌هایی مانند انویدیا، AMD و سامسونگ متکی باشد. این شرکت ماه گذشته قراردادی به ارزش ۱۶.۵ میلیارد دلار با سامسونگ برای تولید تراشه‌ AI6 امضا کرد؛ تراشه‌ای که قرار است در خودروهای خودران، ربات انسان‌نمای Optimus و همچنین در آموزش مدل‌های بزرگ هوش مصنوعی استفاده شود.

استراتژی تازه یا عقب‌نشینی؟

در حالی که تسلا به‌دنبال تقویت تصویر خود به‌عنوان یک شرکت هوش مصنوعی و رباتیک است، توقف پروژه‌ای مانند Dojo می‌تواند علامت پرسش‌های تازه‌ای درمورد آینده‌ راهبردهای هوش مصنوعی این خودروساز مطرح کند، به‌ویژه در حالی‌که عرضه‌ محدود تاکسی‌های خودران تسلا در آستین با مشکلات فنی و انتقاداتی همراه بوده است.

