وضعیت حمل و نقل زائران در ترمینال مرز منذریه عراق/فیلم
با پیگیری مقامات استان کرمانشاه و همراهی طرف عراقی، امسال هزینه حملونقل زائران اربعین از مرز خسروی(منذریه) به شهرهای زیارتی عراق همچون کربلا، نجف، سامرا و کاظمین، در مقایسه با سال گذشته تا حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.
جدول مقایسهای نرخ کرایه اتوبوس، ون و سواری از مرزهای کشور به شهرهای زیارتی عراق هم نشان میدهد، ارزانترین و کمترین قیمتها مربوط به مرز بینالمللی خسروی است. طبق این آمار، نرخ کرایه از مرز خسروی به شهرهای کربلا، نجف، سامرا و کاظمین از همه شهرهای زیارتی کمتر است که یک سفر مقرونبهصرفه را برای زائران رقم می زند.