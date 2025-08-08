نیویورک پست به نقل از ناسا:

عکس جدید از سنگی شبیه مرجان دریایی روی سطح مریخ،‌ دوباره نظر دانشمندان را به خود جلب کرده که شاید واقعاً زمانی در مریخ حیاتی وجود داشته است.

این سنگ کوچک، به قطر تقریبی ۲.۵ سانتی‌متر رنگی روشن دارد و حدود یک میلیارد سال پیش در اثر فرسایش بادی شکل گرفته است.

کشف این سنگ اولین مورد از این نوع نیست. همین دوربین در گذشته نیز اجسامی با ظاهر مشابه را ثبت کرده که حاکی از گذشته آبی مریخ است.

این اجسام زمانی شکل گرفته‌اند که میلیاردها سال پیش هنوز آب مایع در مریخ وجود داشته است.

