۱۷ مرداد در تقویم ایرانی روز خبرنگار است

در هفدهم مرداد ماه سال ۱۳۷۷، محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، به همراه هشت نفر از اعضای کنسولگری ایران در مزار افغانستان به دست گروهک تروریستی طالبان به شهادت رسید. به همین مناسبت، شورای فرهنگ عمومی، هفدهم مرداد ماه هر سال را به عنوان «روز خبرنگار» نامگذاری کرد.

روز خبرنگار در دنیا

روز جهانی خبرنگار موصوف به «روز جهانی آزادی مطبوعات» یک رویداد سالانه است که در سوم ماه می توسط یونسکو نامگذاری شده است.

خبرنگار کیست؟

خبرنگار کسی است که با اتکا به ذوق و استعداد شخصی، پس از گذرانیدن دوره آموزش تخصصی و همچنین با توجه به مسئولیت اجتماعی که این حرفه بر عهده او می‌گذارد، وظیفه کسب، تهیه، جمع‌آوری و تنظیم ‘اخبار’ و انتقال آنها را از طریق وسایل ارتباط جمعی (مطبوعات، رادیو، تلویزیون و خبرگزاری) به مخاطبان بر عهده دارد.

انتهای پیام/