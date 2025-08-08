۸ اوت شب جهانی خوابیدن زیر ستارها است
۸ اوت (برابر با ۱۷ مرداد) به عنوان "شب جهانی خوابیدن زیر ستارهها" نامگذاری شده است. این روز برای تشویق مردم به تجربه زیباییهای دنیای بیرون و تماشای ستارگان در آسمان شب برگزار میشود. این رویداد فرصتی است تا برای ساعاتی از شلوغی زندگی روزمره و نورهای مصنوعی شهر فاصله بگیریم و به عظمت و آرامش کیهان نگاه کنیم.
تاریخچه و پیدایش
"شب جهانی خوابیدن زیر ستارهها" در سال ۲۰۲۰ توسط شرکت تجهیزات کمپینگ و پوشاک "ادی بائر" (Eddie Bauer) و به مناسبت صدمین سالگرد تأسیس این برند آغاز شد. هدف از این نامگذاری، الهام بخشیدن به مردم برای ماجراجویی و تجربه زیباییهای فضای باز بود.
چرا خوابیدن زیر ستارهها؟
سلامت روان و جسم: محققان دانشگاه کلرادو در بولدر دریافتهاند که گذراندن وقت در فضای باز و کاهش استفاده از وسایل الکترونیکی در شب، به تنظیم ساعت بیولوژیکی بدن (ریتم شبانهروزی) کمک میکند و کیفیت خواب را بهبود میبخشد.
ارتباط با طبیعت: خوابیدن زیر آسمان پرستاره، حسی از صلح و آرامش و در عین حال، هیبت و شگفتی را به انسان منتقل میکند. این تجربه میتواند ارتباط عمیقتری بین انسان و طبیعت ایجاد کند.
فرصتهای نجومی: تاریخ ۸ اوت در نیمکره شمالی، همزمان با بارش شهابی برساوشی است. این رویداد نجومی، فرصتی عالی برای تماشای شهابسنگها و لذت بردن از زیباییهای بیشتر آسمان است.