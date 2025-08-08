موبایل قدیمی خانه را آتش زد و مالکش ۱۶ میلیارد غرامت گرفت!
ماجرای آتشسوزی خانهای به دلیل انفجار گوشی LG K8 که در حال شارژ بود، به حکم دادگاه منجر شد و غرامتی ۲۰۰ هزار دلاری (معادل حدودا ۱۶ میلیارد تومان) برای قربانی بههمراه داشت.
دادگاهی در ادینبرو اعلام کرد که آتشسوزی در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۸ در حالی آغاز شد که گوشی الجی K8 با شارژر مناسب به برق متصل بود.
در همان اتاق یک گوشی دیگر و یک لپتاپ نیز در حال شارژ بودند؛ اما قاضی دادگاه نتیجه گرفت که منبع آتش، گوشی الجی بود و این دستگاه استانداردهای پایهی ایمنی را رعایت نکرده و معیوب بود.
دادگاه رأی به پرداخت ۱۵۰ هزار پوند (حدود ۲۰۰ هزار دلار) بهعنوان غرامت داد. بخش عمدهی این مبلغ به شرکت بیمهی قربانی پرداخت میشود؛ اما او نیز بابت آسیب ناشی از استنشاق دود و مشکلات روانی، از جمله اضطراب و حملات عصبی، خسارت دریافت خواهد کرد.
دنیس پارکس، قربانی این اتفاق و همسرش هنگام وقوع حادثه در طبقهی بالا خواب بودند. او پس از حادثه برای مدتی قادر به کار نبود. گوشی الجی توسط کارفرمای او در اختیارش قرار گرفته بود و شکایت از طرف او علیه شرکت الجی ثبت شد. با اینکه این حادثه در سال ۲۰۱۸ رخ داده، حکم نهایی و پرداخت غرامت بهتازگی صادر شده است.
الجی در سال ۲۰۲۱ بهطور رسمی از بازار گوشیهای هوشمند خارج شد.