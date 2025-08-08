خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

موبایل قدیمی خانه را آتش زد و مالکش ۱۶ میلیارد غرامت گرفت!

موبایل قدیمی خانه را آتش زد و مالکش ۱۶ میلیارد غرامت گرفت!
کد خبر : 1671237
لینک کوتاه کپی شد.

ماجرای آتش‌سوزی خانه‌ای به‌ دلیل انفجار گوشی LG K8 که در حال شارژ بود، به حکم دادگاه منجر شد و غرامتی ۲۰۰ هزار دلاری (معادل حدودا ۱۶ میلیارد تومان) برای قربانی به‌همراه داشت.

دادگاهی در ادینبرو اعلام کرد که آتش‌سوزی در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۸ در حالی آغاز شد که گوشی ال‌جی K8 با شارژر مناسب به برق متصل بود.

در همان اتاق یک گوشی دیگر و یک لپ‌تاپ نیز در حال شارژ بودند؛ اما قاضی دادگاه نتیجه گرفت که منبع آتش، گوشی ال‌جی بود و این دستگاه استانداردهای پایه‌ی ایمنی را رعایت نکرده و معیوب بود.

دادگاه رأی به پرداخت ۱۵۰ هزار پوند (حدود ۲۰۰ هزار دلار) به‌عنوان غرامت داد. بخش عمده‌ی این مبلغ به شرکت بیمه‌ی قربانی پرداخت می‌شود؛ اما او نیز بابت آسیب ناشی از استنشاق دود و مشکلات روانی، از جمله اضطراب و حملات عصبی، خسارت دریافت خواهد کرد.

دنیس پارکس، قربانی این اتفاق و همسرش هنگام وقوع حادثه در طبقه‌ی بالا خواب بودند. او پس از حادثه برای مدتی قادر به کار نبود. گوشی ال‌جی توسط کارفرمای او در اختیارش قرار گرفته بود و شکایت از طرف او علیه شرکت ال‌جی ثبت شد. با اینکه این حادثه در سال ۲۰۱۸ رخ داده، حکم نهایی و پرداخت غرامت به‌تازگی صادر شده است.

ال‌جی در سال ۲۰۲۱ به‌طور رسمی از بازار گوشی‌های هوشمند خارج شد.

منبع زومیت
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور